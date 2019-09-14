貨輪船員中秋夜落海 海巡1小時救援成功

2019-09-14 15:26

〔記者王宣晴／新北報導〕31歲的中國籍宋姓船員今晨在台北港錨泊區不慎落海，同行船員見狀趕緊拋救生圈搶救，但宋男仍被海流往北沖走，海巡署艦隊分署淡水海巡隊獲報，派出現場巡防艇，研判海流、風向進行搜救，最後在淡水沙崙外海1海浬處找到漂浮海面的宋男，所幸宋男意識清醒、並無外傷，拒絕送醫，海巡人員也通知船務代理公司將宋男接回。

據查證，宋男是貝里斯籍散裝貨輪的船員，該船重約2千噸，船上有船長及船員共１１人，今晨2時許，該船空船前往到臺北港載運貨品，正在錨泊區等在入港時，宋男與其他船員在後甲板工作，但宋男卻失足落海，其他船員搶救不及，只能趕緊拋救生圈，並報案求救。

海巡署艦隊分署淡水海巡隊獲報趕抵，掌握宋男特徵，透過風向、海流，研判宋男遭海流漂往北方，巡防艇持續搜索一小時，最後在淡水沙崙外海1浬處找到靠救生圈在海面上載浮載沉的宋男。

海巡人員迅速將宋男救起，並立即給予保溫毯恢復體溫，確認宋男意識清醒，身上並無外傷，宋男也拒絕送醫，最後交由船務代理公司將宋男接回照顧，今早釐清落海原因。

海巡人員調查後確認宋男是不慎落海，並無外力介入，漂流近5海浬才獲救，所幸今晨水溫不低，加上救生圈才逃過死劫，讓海巡人員直呼真是福大命大，結束一場中秋驚魂夜。

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