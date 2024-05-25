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屏東漁船太平洋上起火！ 船隻付之一炬 16人棄船獲救

琉球籍漁船於太平洋發生火警，所幸船上16人全數獲救。（民眾提供）

琉球籍漁船於太平洋發生火警，所幸船上16人全數獲救。（民眾提供）

2024/05/25 08:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍的遠洋漁船「新展鑫368號」，5月23日深夜於太平洋傳出火燒船事件，偌大的船隻就在汪洋大海中付之一炬，船上的3台籍、13印尼籍船員只能立刻棄船，所幸在友船「全發盛88號」的馳援下，全數獲救。

這起火警發生台灣時間5月23日晚間約11點40分，當時噸級為CT5的「新」船航行到一半，不知何故船上開始冒煙，船長急向周遭友船求援並回報船東，船東向相關單位報請支援，最近的友船「全」船全速接近火警位置，但最快也要3個小時。

「全」船於5月24日凌晨2時半左右抵達，當時火勢已開始延燒，眾人棄船登上逃生小艇，在「全」船抵達後，也在全號的救援下將所有人全數拉上船暫時休息，經清點後為16人，無人失蹤或是遭火吻而全員獲救，可說是不幸中大幸。

由於東港、琉球以CT4漁船居多，「新」船所屬的CT5噸級船相形更少，在海中付之一炬消息傳回台，令不少漁民感到震驚，目前「全」船與後續趕赴的另兩艘友船正在周遭觀察火燒的情形。

遠洋漁業界人士表示，失火處約在西經176度、南緯8度左右，若以一般子午線為換日基準而言，其實已屬「前一天」的海域，但該海域為顧及行政區統一，因此時區有越過子午線並繞行島嶼或海峽，仍屬「GMT+12」時區，目前該海域為黃鰭鮪、大目鮪汛期，因此不少東、琉的延繩釣船於該海域作業。

琉球籍漁船於太平洋發生火警。（民眾提供）

琉球籍漁船於太平洋發生火警。（民眾提供）

琉球籍漁船於太平洋發生火警付之一炬。（民眾提供）

琉球籍漁船於太平洋發生火警付之一炬。（民眾提供）

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