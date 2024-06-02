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蘇震清涉SOGO案收賄一審判10年 高院裁定延長限境8個月

前立委蘇震清（右）捲入SOGO案涉收賄，一審被重判10年，高等法院裁定自5月29日起延長限制出境、出海8個月。（資料照，記者楊國文攝）

前立委蘇震清（右）捲入SOGO案涉收賄，一審被重判10年，高等法院裁定自5月29日起延長限制出境、出海8個月。（資料照，記者楊國文攝）

2024/06/02 11:52

〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍前立委蘇震清等跨黨派4名立委涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款為SOGO經營權案施壓經濟部，一審分別被依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪重判7年4月至10年不等徒刑；其中，蘇震清涉收賄2580萬元，被重判10年，上訴審理中；高等法院認定罪嫌重大，且一審被判刑10年，加上曾任立委有豐富人脈，有逃亡之虞，裁定5月29日起延長限制出境、出海期間8個月。

高等法院考量蘇震清被限制出境、出海期限將屆滿，日前傳訊蘇震清、委任律師及檢察官出庭表示意見，蘇震清和其律師均強調蘇震清無罪，會務實面對司法審判，爭取判決無罪，還蘇震清清白，不可能會逃亡，並無延長限制出境、出海的必要。

不過，高等法院審理認為，蘇震清雖否認犯行，但依據多位證人、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、相關資金流向憑證及帳冊等證據，足以認定蘇涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪且犯罪嫌疑重大，而且最輕本刑是5年以上的重罪，一審已將蘇判刑10年徒刑，不僅有畏罪逃避刑罰執行的可能性甚高，且他曾任立委，有豐富人脈、資源及相當資力，無法排除逃亡海外的可能，有限制出境、出海的必要，裁定自5月29日起延長限制出境、出海期間8月。可抗告。

蘇震清被控收受前太流公司負責人李恆隆賄款2580萬元，為SOGO經營權案施壓經濟部，不過，他堅稱，與李恆隆之間是借貸關係非收賄，也都還清。台北地檢署依調查事證認定說詞不實，將蘇震清依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪起訴。

台北地院審理時，蘇震清仍否認不法，批評檢察官羅織罪名，台北地院不採信，將他重判10年，蘇震清不服，上訴高等法院審理中。

蘇在高院庭訊仍否認不法，並主張李恆隆筆錄咬他收賄的證詞並非其真意，蘇質疑，當時李恆隆被羈押，其不利於他的筆錄證詞的真實性有疑慮，有勘驗必要，已委由律師遞狀勘驗李恆隆於2020年8月7日至18日期間的筆錄。#

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