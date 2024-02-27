逆轉！被控赴印尼謀私 蘇嘉全狀告王育敏4人改判敗訴

蘇嘉全赴印尼被指謀取私利，狀告國民黨立委王育敏4人求償200萬元，高院今改判敗訴。（記者楊國文攝）

2024/02/27 11:55

〔記者楊國文／台北報導〕前總統府秘書長蘇嘉全不滿國民黨立委王育敏等4人爆料，指控他和姪子、前立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼，會晤當地政要、圖個人私利，已損害其名譽，提告共求償200萬元及登報道歉；台北地院判決4人應連帶賠償200萬元，並登報道歉；上訴後，高等法院認為4人是針對「可受公評之事」評論，沒有侵權，今逆轉改判蘇嘉全全部敗訴、4人均免賠且不必登報道歉。仍可上訴。高院稍晚將說明改判理由。

此案源於2020年7月間，立委王育敏、時任台北市議員羅智強、游淑慧、國民黨文傳副主委的黃子哲等人召開名為「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」的記者會，出示一份台灣駐印尼代表處在2017年12月20日回報外交部電報內容，質疑時任總統府秘書長的蘇嘉全、姪子蘇震清透過人力仲介公司揚運集團安排，跳過外交部、經濟部等機關在印尼圖謀私利。

請繼續往下閱讀...

蘇嘉全認為指控不實，委託律師到台北地檢署對王育敏4人提出公然侮辱、誹謗罪告訴，並求償200萬元及登報道歉。

台北地檢署偵查後認為，王育敏4人的言論屬於立法院長及立法委員涉及國家公益、可受公評的政治性評論，將4人均不起訴處分。王育敏4人反控蘇嘉全涉誣告罪，北檢亦不起訴處分。

蘇嘉全另提民事求償部份，台北地院審理時，蘇的委任律師許惠峰指出，王育敏等4人未經查證，就拿著外交部文件斷章取義，誤導社會大眾，且經濟部國營事業委員會回函指沒有在印尼投資，當然也不會有損害之事；另外，王育敏等人分別具立委或議員等身份，比起一般民眾更有管道進行查證，卻在未查證前即舉行記者會發表評論，侵權事證明確。

王育敏等人的委任律師葉慶元表示，王育敏等4人是引用外交部駐外使館的電文而發表評論，是可受公評之事，而且當天發表評論，是在監督政府，屬於合理評論，也經過合理查證，並沒有侵權。

不過，北院認為，王育敏4人未經合理查證，即指述蘇嘉全與蘇震清多次帶領國營事業人員前往印尼，圖謀私利涉及貪污等行為，已貶損的社會評價，侵害其名譽權，審酌蘇嘉全曾任立法院長、總統府秘書長等職務，判決4人應連帶賠償蘇200萬元並發報道歉。

王育敏4人不服判決，上訴高等法院，高院今上午10時逆轉改判蘇全部敗訴，王4人均免賠，也不必登報道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法