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SOGO案出庭蘇震清聲請勘驗李恆隆筆錄 高檢署檢察官過年加班完成書狀

高等法院今開庭審理SOGO收賄疑案，傳訊無黨籍前立委蘇震清（右）出庭。（記者楊國文攝）

高等法院今開庭審理SOGO收賄疑案，傳訊無黨籍前立委蘇震清（右）出庭。（記者楊國文攝）

2024/02/16 14:28

〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍前立委蘇震清等跨黨派4名立委，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款為SOGO經營權案施壓經濟部，分別被依不違背職務收受賄賂罪重判7年4月至10年不等徒刑，高等法院今再度傳喚一審被判刑10年的蘇震清到庭，蘇仍辯稱清白，並認為李恆隆對他不利指控並非事實，過年前已聲請勘驗李的筆錄，高檢署女檢察官今當庭驚爆她利用過年期間加班完成補充理由書狀，並於昨（15）日上班第一天即提出，引起法庭一陣驚呼。

被控收賄2580萬元的蘇之前出庭堅稱，與李恆隆之間是借貸關係非收賄，也都還清，批評檢察官羅織罪名，一審仍被重判10年，蘇不服上訴高等法院。

蘇在高院庭訊仍否認不法，並主張李恆隆筆錄咬他收賄的證詞並非其真意，今年農曆過年前的2月5日透過律師遞狀勘驗李恆隆於2020年8月7日至18日期間的筆錄，蘇質疑當時李恆隆被羈押，其不利於他的筆錄證詞的真實性有疑慮，有勘驗必要，因此遞出3份聲請勘驗書狀。

高等法院今日上午9時30分開庭，不料，蘇震清的律師團抱怨，直到今天開庭才收到高檢署提出2份補充理由書狀，至於第3份書狀尚未收到，無法當庭做出回應，也對被告的程序保障不足，向法官主張應給予3週時間才能做出回覆。

高檢署女檢察官當庭表示異議，她認為蘇震清的律師團要求花3週時間才能夠做回應，花太長的時間。女檢表示，律師團在2月5日才遞狀聲請勘驗，等到她收到時已經快放假了，她特別利用過年期間加班，趕在一週內將全部勘驗書狀完成，在2月15日就提出相關補充書狀；反觀，僅是回應檢方的意見，難以想像律師團竟要花費3週的時間？

高院受命法官蕭世昌認同女檢察官的意見，認為3週太久了，要求律師團2週內以書狀做出回應。

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