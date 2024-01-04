蘇震清數度擅自「出海」被檢舉 今到小琉球助選強調「有申請」

蘇震清到小琉球從事選民服務。（蘇震清團隊提供）

2024/01/04 18:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕無黨籍立委蘇震清身陷SOGO經營權收賄案風波，一審被重判10年，上訴高等法院審理被限制出境、出海到今年5月，不過，他日前數度擅自出海到選區的小琉球為競選立委的兒子蘇孟淳站台引來民眾檢舉，蘇震清今天則再度搭船到「選區」小琉球從事選民服務，也強調事前「已申請」。

蘇震清就是因為本案遭重判10年，受到排黑條款的限制，無法進行參選，因此改推派其子蘇孟淳代父出征，但蘇震清去年度已數度在未申請的情形下，逕自搭船前往小琉球，而11月29日再度擅自前往時，即遭人檢舉，蘇陣營當時指稱服務選民是「天經地義」，還反問記者為何不能出海？

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不過，後續高院進行審酌，蘇則自認是誤解法令限制「出海」的範圍所致，但沒有惡意違反高院限制出海處分的情事，法官即當庭諭知蘇震清我國司法實務上的限海令規定，說明法院裁定上若只有限制出海，沒有其他附加的例外許可條件，也沒有備註或保留事項，就代表「全面性限制」，這與出境或離開中華民國領土概念不同，也指蘇未來若認為到小琉球有必要，可向法官提出申請開放單次或特定航段。

蘇震清日前向高院提出申請後，也獲得「暫時解除」的處分，蘇震清今天一早就前往小琉球進行服務，並和兒子蘇孟淳進行掃街拜票，接著再進行車掃，蘇震清指出，今天的行程已特別向高院申請，因為琉球這邊有一些選民陳情需要服務，因此排定今天到小琉球。

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