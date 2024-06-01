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行人違規穿越馬路遭撞死 機車騎士「未注意車前狀況」判有罪

潘姓騎士在小港區博學路一帶撞死違規穿越馬路的行人，但仍因「未注意車前狀況」被判刑5月。（翻攝Google地圖）

潘姓騎士在小港區博學路一帶撞死違規穿越馬路的行人，但仍因「未注意車前狀況」被判刑5月。（翻攝Google地圖）

2024/06/01 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓男子沒有走在斑馬線上，而是直接穿越馬路，遭迎面而來的機車撞死，潘姓騎士喊冤，稱自己被路邊停格車上的汽車擋住視線，看到邱男時已來不及煞車，但法官認為，邱男違規穿越馬路雖然是肇事主因，但肇事次因是潘男「未注意車前狀況」，依過失致死罪判刑5月，得易科罰金。

判決指出，2020年4月13日傍晚6點多，36歲潘姓男子騎車行經小港區博學路一帶時，邱姓男子突然從馬路邊竄出，潘男煞車不及迎面撞飛潘男，導致潘男顱內出血、頸椎骨折及身上多處擦傷，重傷送醫搶救後，於7月17日宣告不治。

檢警調查時，邱男喊冤，稱路旁有停車格，潘男從車縫中走出來，他被車輛擋住視線，完全沒辦法看到對方，等看到人時，距離車頭只有半個車身，煞車已經來不及，車禍撞死人錯不在己；但事故鑑定卻認定，潘男在劃有分向限制線道路違規穿越道路為肇事主因，邱男未注意車前狀況為肇事次因。

高雄地院審理時，邱男坦承犯行，並想跟被害人家屬和解，但因雙方對賠償條件尚有差距，無法達成和解，法官依相關事證，依過失致死罪判邱男徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

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