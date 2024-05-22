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首頁　>　社會

碰撞片！外送員一中商圈未禮讓 搶快撞飛過馬路女行人

肇事的外送員機車。（民眾提供）

肇事的外送員機車。（民眾提供）

2024/05/22 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓外送員昨晚騎車行經一中商圈路段時，撞倒正在走斑馬線的陳姓女行人，陳男也連人帶車倒地，雙雙送醫幸均無大礙，初步研判陳男未禮讓行人釀禍，警方除依規開單告發，詳細肇因則由交大進一步研判。

這起事故發生在昨晚9點多，地點在北區三民路與精武路口，轄區第二分局獲報該路口有機車與行人擦撞交通事故，立即派遣交通分隊員警到場查處，經查，係24歲陳姓外送員騎車由中華路2段沿福音街，左轉三民路3段往太平路方向行駛時，撞上當時走行人穿越道過三民路3段往中華路2段方向的29歲陳姓女子。

由於撞擊力道猛烈，除陳女當場被機車前車頭撞飛，陳男也連人帶機車摔倒在地，造成陳男左腳擦挫傷，陳女手腳擦挫傷，所幸經醫治均無大礙，警方表示，陳男經酒測沒有飲酒反應，雖然當時號誌是綠燈，但仍應禮讓行人先過，已調閱現場路口監視器影像還原事發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

第二分局提醒所有駕駛人應遵守交通規則，尤其在行經行人穿越道時，務必減速並暫停讓行人先行，同時也呼籲行人在過馬路時提高警覺，確保自身安全。

事故發生現場。（民眾提供）

事故發生現場。（民眾提供）

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