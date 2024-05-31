為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高中生搭中捷遭砍傷 其父盼市長織起安全網.....讓家長放心

呂生收到親友及社會各界關心祝福的卡片。（呂父提供）

呂生收到親友及社會各界關心祝福的卡片。（呂父提供）

2024/05/31 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運隨機砍人案至今第10天，呂姓高中生被砍中3刀，呂父今天出示各界寄來的關心卡片，除感謝大眾，並希望市長幫忙加強乘客安全，能因此事為乘客織起安全網，讓小朋友搭乘中捷能安全、家長放心。

台中捷運21日發生車廂砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶三把刀進入捷運車廂，隨機攻擊乘客，17歲呂姓高中生及27歲長髮男許瑞顯慘遭砍傷，其中呂生身中3刀、刀刀斷骨，呂父曾在24日提出設計盾牌和安全棍，建議配置在中捷共34個車廂讓乘客防身自保，將籌款及捐款200萬投入，希望讓小孩坐捷運可以不用再擔心，但被認為在安全考量上可能不太適合。

呂父說，他曾問過警若再有意外事件，警方多快時間能趕到？答案是8到10分鐘，他認為，這次事件短短2分鐘造成如此傷害，若無見義勇為英雄，情形會更嚴重，他呼籲市長盧秀燕重視這些小學到高中的通勤學生，爸媽們才能放心讓學生搭乘。

呂父除提出盾牌以及安全棍讓乘客防身，要募資200萬元捐給中捷，他今天進一步說，安全棍放在盾牌後，盾牌拿下才可以取出安全棍，並能警報器串聯，只要疑犯或民眾拿來把玩就會發出警報。

曾當過國小家長會會長的呂父說，中捷可以參考校園愛心工作隊，將愛媽的概念置換成愛爸，招募體能控制不錯的民眾、退休的警察或者是軍人擔任愛心爸爸，每一趟或每個車廂配置一個愛心爸爸，提供盾牌或安全棍使用，協助保乘客。

呂父也說，希望市長幫忙，讓小朋友搭乘中捷能安全、家長放心，也希望這件事情不是重重拿起，輕輕放下，不是風頭過了就沒有事了，能為乘客織起一個安全網。

中捷公司表示，在攻擊事件發生後，公司已立即調派保全人員全時在營運時段隨車巡邏，捷運系統全線車站也配置維安設施設備，全力維護乘客安全。對於傷者父親的建議，中捷公司表達感謝，將再加以評估。

呂父向市長盧秀燕建議，比照校園「愛媽」模式，在中捷列車推動「愛心爸爸」制度保護乘客。（呂父提供）

呂父向市長盧秀燕建議，比照校園「愛媽」模式，在中捷列車推動「愛心爸爸」制度保護乘客。（呂父提供）

台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案。（資料畫面，陳俞融議員提供）

台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案。（資料畫面，陳俞融議員提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷砍人案》長髮男近況曝光！左眼旁與嘴唇兩條長疤 網心疼
2024/05/28 10:28

中捷砍人案》長髮男近況曝光！左眼旁與嘴唇兩條長疤 網心疼
中捷砍人案》高中生兒搭捷運遭砍刀刀見骨 父：不怪凶嫌和他的父母
2024/05/24 12:04

中捷砍人案》高中生兒搭捷運遭砍刀刀見骨 父：不怪凶嫌和他的父母

吉祥道６月新玩法！美食買一送一
中捷隨機砍人事件1週 長髮男、高中生估週五出院
2024/05/28 15:42

中捷隨機砍人事件1週 長髮男、高中生估週五出院
男童搭中捷憂心問「我在車上安全嗎？」暖警舉動贏得2萬網友狂讚
2024/05/25 16:55

男童搭中捷憂心問「我在車上安全嗎？」暖警舉動贏得2萬網友狂讚

2024 臺北文創名家會客室 重磅開講
自由開講》「長髮哥」肉搏中捷兇徒減少傷亡！台灣社會注重「正義文化」最好證明
2024/05/24 10:14

自由開講》「長髮哥」肉搏中捷兇徒減少傷亡！台灣社會注重「正義文化」最好證明
健康醫療網》搭車遇砍人事件怎辦？辦案神手推「自保2工具」：就在身上
2024/05/26 13:15

健康醫療網》搭車遇砍人事件怎辦？辦案神手推「自保2工具」：就在身上
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播