高中生搭中捷遭砍傷 其父盼市長織起安全網.....讓家長放心

呂生收到親友及社會各界關心祝福的卡片。（呂父提供）

2024/05/31 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運隨機砍人案至今第10天，呂姓高中生被砍中3刀，呂父今天出示各界寄來的關心卡片，除感謝大眾，並希望市長幫忙加強乘客安全，能因此事為乘客織起安全網，讓小朋友搭乘中捷能安全、家長放心。

台中捷運21日發生車廂砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶三把刀進入捷運車廂，隨機攻擊乘客，17歲呂姓高中生及27歲長髮男許瑞顯慘遭砍傷，其中呂生身中3刀、刀刀斷骨，呂父曾在24日提出設計盾牌和安全棍，建議配置在中捷共34個車廂讓乘客防身自保，將籌款及捐款200萬投入，希望讓小孩坐捷運可以不用再擔心，但被認為在安全考量上可能不太適合。

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呂父說，他曾問過警若再有意外事件，警方多快時間能趕到？答案是8到10分鐘，他認為，這次事件短短2分鐘造成如此傷害，若無見義勇為英雄，情形會更嚴重，他呼籲市長盧秀燕重視這些小學到高中的通勤學生，爸媽們才能放心讓學生搭乘。

呂父除提出盾牌以及安全棍讓乘客防身，要募資200萬元捐給中捷，他今天進一步說，安全棍放在盾牌後，盾牌拿下才可以取出安全棍，並能警報器串聯，只要疑犯或民眾拿來把玩就會發出警報。

曾當過國小家長會會長的呂父說，中捷可以參考校園愛心工作隊，將愛媽的概念置換成愛爸，招募體能控制不錯的民眾、退休的警察或者是軍人擔任愛心爸爸，每一趟或每個車廂配置一個愛心爸爸，提供盾牌或安全棍使用，協助保乘客。

呂父也說，希望市長幫忙，讓小朋友搭乘中捷能安全、家長放心，也希望這件事情不是重重拿起，輕輕放下，不是風頭過了就沒有事了，能為乘客織起一個安全網。

中捷公司表示，在攻擊事件發生後，公司已立即調派保全人員全時在營運時段隨車巡邏，捷運系統全線車站也配置維安設施設備，全力維護乘客安全。對於傷者父親的建議，中捷公司表達感謝，將再加以評估。

呂父向市長盧秀燕建議，比照校園「愛媽」模式，在中捷列車推動「愛心爸爸」制度保護乘客。（呂父提供）

台中捷運21日發生車廂內隨機砍人案。（資料畫面，陳俞融議員提供）

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