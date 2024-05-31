6度衝火場救出老翁 高中生林雅各估今天下午出院

衝入火場救出老翁的林雅各（左一），估計今天下午可以出院。（資料照）

2024/05/31 14:21

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中2年級學生林雅各，29日前往住家附近超商買早餐時，見到一名獨居7旬老翁受困火場，冒險「6進6出」火場，順利救出老翁，不過因吸入濃煙導致一氧化碳中毒送醫，經送醫後接受高壓氧治療恢復良好，治療林雅各的為恭醫院表示，31日下午林雅各接受第3次高壓氧治療後即可出院。

為恭醫院高壓氧中心主任吳宗翰表示，林雅各因在火場吸入濃煙，加上背著受困老翁衝出火場，身體經激烈活動並吸入大量濃煙後導致一氧化碳中毒。由於一氧化碳和血紅素的結合力，是氧氣和血紅素的200倍以上，所以利用治療一氧化碳中毒主要方式「高壓氧」。

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吳宗翰說，林雅各於治療艙中呼吸濃度100%的純氧，除大幅提升血中的含氧並加速排除一氧化碳，也迅速提高受損細胞的含氧協助修復。

林雅各說，事發當時火場濃煙密布，雖在口鼻裹上濕毛巾還是吸入部分濃煙。

林雅各為泰雅族人，目前是興華高中角力隊成員，去年曾獲全中運高男組角力自由式第二級的第5名。林雅各也感謝各界關心，並展現一貫爽朗態度說，身體復原良好，大家不必過度擔心。

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