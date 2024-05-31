英勇高中生 6衝火場救出老翁

高中生林雅各奮勇救出火場受困老翁，但也受嗆傷就醫治療，恢復情況良好。 （記者彭健禮攝）

2024/05/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級生林雅各，前天凌晨四點多出門準備晨訓，到頭份市親民路住家附近超商買早餐時，發現旁邊民宅冒出濃煙及聞到焦味，接著聽見屋內有敲打求助聲響，林見情況緊急，除請超商店員通報一一九，自己更六度衝入起火戶，救出七十歲賴姓老翁，但兩人都吸入濃煙嗆傷，林還一度昏迷，所幸送為恭醫院接受高壓氧治療後恢復穩定。

冒煙民宅傳出敲打聲 他衝進屋找不到人

林的班導師詹喬惠說，事後同學聽到雅各衝入火場英勇救人，都敬佩不已，但想到他冒險六度衝火場，也為他捏了一把冷汗；詹老師呼籲學生們，救人時務必要量力而為。興華高中校長胡文生表示，林雅各為學校角力隊選手。

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連六次冒險進入火場 運用角力扛出老翁

林生當時聽見屋裡傳出敲打聲，確定有人受困，衝進去兩次沒找到，第三次才發現屋主賴翁，但他又被嗆鼻濃煙逼出屋外，心理焦急地想救出「阿公」，決定再往屋裡衝，直到第六次終於救人成功。他衝火場救人的身影被附近監視器拍下，畫面可見他發揮自身角力專長，打赤膊將老翁扛出。

兩人都吸入濃煙嗆傷 幸治療後恢復穩定

林生完成救人任務後自己開始意識模糊，隱約聽到有人呼喚他，等到再清醒過來，已是送醫後的事。苗栗縣消防局將兩人送醫後，於五點多撲滅火勢，初步調查為炊事不慎引發。林生因家庭經濟狀況不佳，未參加六月十二日的班級畢業旅行，同學決定集資要讓他和大家一起去畢旅，最後由學校家長會長贊助旅費。苗栗縣長鍾東錦說，林生是清寒學子，縣府會全額支付住院醫療等費用。

林雅各把受困火場的老翁扛出。（賴家鹹酥雞提供）

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