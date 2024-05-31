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老藥頭窩雜亂屋嗆找不到毒 警埋伏回馬槍這下栽了

警方在黃男住處搜索毒品。（民眾提供）

警方在黃男住處搜索毒品。（民眾提供）

2024/05/31 12:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方獲報在三民區某社區內，一名老藥頭黃男（62歲）長期以透天厝做為販賣安非他命等毒品的聚點，員警3月前往搜索，但只查到吸食器等，未發現毒品，還被黃男嗆抓不到，於是再派員前往埋伏，前（29）日見疑似藥腳前往買毒，當場攔查並再搜索黃男住處，查獲2包毒品安非他命。

刑大偵查第7隊指出，黃男附近居民多次報警反應，常有藥腳出入該處，妨害社區之安寧秩序，警方獲報後，經過數月蒐證偵辨，掌握部分藥腳身分及證據，報請檢察官指揮偵辦，於今年3月獲准核發搜索票，趁黃男某日返家之際予以攔查執行搜索行動。

警方進入屋內發現室內各項工程用材料、工具、器材、家具等雜物堆滿整間房屋、寸步難行，經2個多小時搜索，只找到販毒專用的電子磅秤3個、玻璃吸食器、手機等，獨獨未找到毒品，故無法以現行犯將黃男逮捕。

警方因此改變偵查策略，改分組在黃男住處外埋伏，見有數名可疑藥腳前往買毒，再分別跟監，趁其中一名陳姓藥腳（49歲）騎車買便當之際，予以攔查並當場查獲安非他命毒品1包，經證實毒品是向黃男購買，隨即折返持搜索票執行搜索，當場於黃男住處查獲安非他命1包、手機、販毒用電子磅等，查獲的2包安非他命重約1.1公克，並依毒品危害防制條例將黃男移送偵辦，並向法院聲押獲准，3名藥腳陳男、余男（53歲）、林男（52歲）也被移送法辦。

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警方在黃男住處搜索到毒品安非他命和吸食器。（民眾提供）

警方在黃男住處搜索到毒品安非他命和吸食器。（民眾提供）

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