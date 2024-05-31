雨天犁田機車飛出撞倒行人重傷 男被求償1384萬

雨天犁田機車飛出撞倒行人重傷，男子遭求償1384萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/31 08:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市陳姓男子雨天騎機車不減速慢行，行經彎道時滑倒，機車飛出撞上路過行人，導致對方顱內出血、性格改變等重傷害，事後家屬求償1384萬餘元，陳男遲不積極和解，新竹地院依過失傷害致人重傷罪判刑7月。

法官調查，前年12月2日中午12時，陳男騎機車沿新竹市香山區元培街148巷由南往北方向行駛，本應注意當時因雨地面濕滑，且該處為彎道，應減速慢行，並應注意車前狀況，竟疏未注意，導致機車輪胎打滑而自摔倒地。

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陳男機車滑出車道，撞擊行走於人行道上的行人楊男，致楊男頭部外傷顱內出血、左側顱骨缺損、創傷性腦病變等傷害，經治療後，仍有記憶缺失、性格改變、語言認知障礙及應變能力不佳之重大不治或難治之重傷害。

法官審酌陳男雨天行經彎道，未注意減速慢行，導致機車打滑撞擊被害人，因一時疏忽肇致車禍事故，使被害人受重傷害，所造成損害不輕，被害人求償1384萬餘元，誠屬鉅額，然案發已1年多，陳男卻仍不表示其願意賠償多少金額，且機車雖有投保任意責任險，但亦未積極督促保險公司協助和解，其面對家屬求償，竟消極以對，致未能達成和解、賠償損害，最後依過失傷害致重傷罪判刑7月。

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