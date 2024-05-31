為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

雨天犁田機車飛出撞倒行人重傷 男被求償1384萬

雨天犁田機車飛出撞倒行人重傷，男子遭求償1384萬。（記者蔡彰盛攝）

雨天犁田機車飛出撞倒行人重傷，男子遭求償1384萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/31 08:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市陳姓男子雨天騎機車不減速慢行，行經彎道時滑倒，機車飛出撞上路過行人，導致對方顱內出血、性格改變等重傷害，事後家屬求償1384萬餘元，陳男遲不積極和解，新竹地院依過失傷害致人重傷罪判刑7月。

法官調查，前年12月2日中午12時，陳男騎機車沿新竹市香山區元培街148巷由南往北方向行駛，本應注意當時因雨地面濕滑，且該處為彎道，應減速慢行，並應注意車前狀況，竟疏未注意，導致機車輪胎打滑而自摔倒地。

陳男機車滑出車道，撞擊行走於人行道上的行人楊男，致楊男頭部外傷顱內出血、左側顱骨缺損、創傷性腦病變等傷害，經治療後，仍有記憶缺失、性格改變、語言認知障礙及應變能力不佳之重大不治或難治之重傷害。

法官審酌陳男雨天行經彎道，未注意減速慢行，導致機車打滑撞擊被害人，因一時疏忽肇致車禍事故，使被害人受重傷害，所造成損害不輕，被害人求償1384萬餘元，誠屬鉅額，然案發已1年多，陳男卻仍不表示其願意賠償多少金額，且機車雖有投保任意責任險，但亦未積極督促保險公司協助和解，其面對家屬求償，竟消極以對，致未能達成和解、賠償損害，最後依過失傷害致重傷罪判刑7月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台84線半聯結車撞刨路車等4車 淪火球2重傷
2024/05/31 05:30

台84線半聯結車撞刨路車等4車 淪火球2重傷
仁愛路基掏空 小貨車墜百米駕駛亡
2024/05/31 05:30

仁愛路基掏空 小貨車墜百米駕駛亡

地震頻繁 六級抗震建築住安心
砰！一聲巨響「後視鏡噴飛」 落跑駕駛被揪出竟辯「沒感覺」
2024/05/29 17:04

砰！一聲巨響「後視鏡噴飛」 落跑駕駛被揪出竟辯「沒感覺」
「晶」慌！國1嘉義民雄段3車連環撞 傳載送晶圓車翻覆
2024/05/30 12:55

「晶」慌！國1嘉義民雄段3車連環撞 傳載送晶圓車翻覆

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
逢甲商圈三寶大媽突「鬼切」 男大生「初音未來」重機噴飛
2024/05/29 19:04

逢甲商圈三寶大媽突「鬼切」 男大生「初音未來」重機噴飛
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播