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首頁　>　社會

選舉奧步？跟拍民進黨高雄主委擅闖私宅 3「狗仔」被判刑

前民進黨高雄市黨部主委許智善被人跟拍，3名「狗仔」無故侵入住宅被判刑。（資料照）

前民進黨高雄市黨部主委許智善被人跟拍，3名「狗仔」無故侵入住宅被判刑。（資料照）

2024/05/30 11:58

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕今年立委選舉期間，時任民進黨高雄市黨部主委許智善被人跟拍，3名「狗仔」涉嫌侵入鳳山區一棟輕豪宅，結果被住戶發現報警，高雄地院審理時，3名狗仔坦承當時是在跟拍許智善，但不肯說出是受何人指使，被法官依無故侵入住宅罪判拘20至40天，均得易科罰金。

兩年前，民進黨高雄市黨部主委改選喧騰一時，前立委趙天麟跟立委許智傑皆有意角逐，市長陳其邁出面協調，最終改由許智傑胞弟許智善同額參選，才讓選舉風波化於無形。今年主委改選，因涉及下屆市長黨內初選等選務工作，許智善退出選戰，26日改選，由高雄市議員黃文益當選。

今年初的立委選舉在鳳山選區格外激烈，國、民兩黨各出招互相攻擊對手，尋求連任的許智傑扛著對手炮火挺進，但疑似對手陣營出「奧步」，先於12月1日派出林姓和李姓狗仔，開車進入北高雄某輕豪宅地下停車場，準備跟拍許智善，找到可用於選戰的攻擊點，但疑似作戰失敗，兩天後，林姓和陳姓狗仔又出現在豪宅停車場，結果被住戶發現報警。

高雄地院審理時，林男3人坦承是為了跟拍許智善才潛入停車場，但否認是受人指使，被法官依無故侵入住宅罪判拘20至40天，均得易科罰金，可上訴。

許智善回應指出，他平時和家人住在南鳳山，這棟位在北鳳山的豪宅不是他的住所，他知道自己被跟拍，但沒把這件事放在心上。

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