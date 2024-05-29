桃園男用假名偽裝買家 面交搶走金手鍊被逮

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/05/29 12:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年金價行情相當好，29歲邱男以假名加入金飾買賣社群，偽裝買家與賣家面交，再趁隙搶走8錢金飾手鍊，隨即變賣得手6萬7000元，桃園警分局埔子派出所獲報後，立即組成專案小組追緝，發現他去年曾以相同手法犯案，也是落在埔子所手中，在掌握邱男行蹤後於今（29）日凌晨將他逮捕到案。

當時被害人在網路社群PO文欲變賣黃金手鍊，邱男以「陳姓男子」之名，27日晚間與被害人相約交易，為了讓被害人卸下心防，還先找了家銀樓檢驗及秤重，再到附近桃園區中埔六街旁交易，豈料，陳男趁其不注意拿走手鍊逃逸，被害人立即向警方報案。

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埔子所受理後立即組成專案小組追查，專案人員發現嫌犯真實身分為邱男，他以假名加入金飾買賣社群，偽裝買家與賣家聯絡相約見面，再趁被害人鬆懈防備時將金飾取走逃逸，去年曾以相同手法犯案遭埔子所緝獲移送法辦．此次又重施故技，員警馬上掌握其身分進行追緝。

員警也發現邱男為躲避警方追查，不停變換行進方式，先徒步再搭乘計程車、高鐵、捷運逃往台中地區換騎乘YouBike等方式製造斷點，之後逃至友人家躲藏，他沒想到專案人員已連夜趕到附近埋守，今日凌晨5點多，邱男外出準備開友人車時，立即被專案人員包圍，而邱男已將手鍊變賣6萬7000多元，並已用於歸還債務，全案依法移請偵辦。

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

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