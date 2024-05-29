為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園男用假名偽裝買家 面交搶走金手鍊被逮

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/05/29 12:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年金價行情相當好，29歲邱男以假名加入金飾買賣社群，偽裝買家與賣家面交，再趁隙搶走8錢金飾手鍊，隨即變賣得手6萬7000元，桃園警分局埔子派出所獲報後，立即組成專案小組追緝，發現他去年曾以相同手法犯案，也是落在埔子所手中，在掌握邱男行蹤後於今（29）日凌晨將他逮捕到案。

當時被害人在網路社群PO文欲變賣黃金手鍊，邱男以「陳姓男子」之名，27日晚間與被害人相約交易，為了讓被害人卸下心防，還先找了家銀樓檢驗及秤重，再到附近桃園區中埔六街旁交易，豈料，陳男趁其不注意拿走手鍊逃逸，被害人立即向警方報案。

埔子所受理後立即組成專案小組追查，專案人員發現嫌犯真實身分為邱男，他以假名加入金飾買賣社群，偽裝買家與賣家聯絡相約見面，再趁被害人鬆懈防備時將金飾取走逃逸，去年曾以相同手法犯案遭埔子所緝獲移送法辦．此次又重施故技，員警馬上掌握其身分進行追緝。

員警也發現邱男為躲避警方追查，不停變換行進方式，先徒步再搭乘計程車、高鐵、捷運逃往台中地區換騎乘YouBike等方式製造斷點，之後逃至友人家躲藏，他沒想到專案人員已連夜趕到附近埋守，今日凌晨5點多，邱男外出準備開友人車時，立即被專案人員包圍，而邱男已將手鍊變賣6萬7000多元，並已用於歸還債務，全案依法移請偵辦。

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播