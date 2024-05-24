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廢塑膠毒水流進關西淨水廠取水口 負責人魯家豪重判

業者煉廢塑膠毒水流進取水口，竹縣環保人員前往查緝。（記者蔡彰盛翻攝）

業者煉廢塑膠毒水流進取水口，竹縣環保人員前往查緝。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/05/24 20:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年造成新竹縣民群情激憤的關西淨水廠水源污染案，新竹地院認定禍首艾斯巴達公司負責人魯家豪，將回收廢塑膠融煉的有毒事業廢棄物非法堆置廠房，導致毒水流進鳳山溪造成魚群暴斃，依廢棄物清理法重判2年5月，並對艾斯巴達罰款50萬元。

法官調查，魯家豪係艾斯巴達公司負責人，從事熱溶解塑膠及壓克力等業務，魯男承租鄰近關西淨水廠的粗坑溪及鳳山溪交匯口附近廠房，架設熱融煉設備，將壓克力等廢塑膠投入融煉設備，而以熱溶解方式處理廢棄塑膠產生事業廢棄物共16桶，非法堆置廠房貯存。

事後廢棄物外漏漫流至鳳山溪內，致溪水受苯乙烯、重金屬總鉻、總鎘及總鉛等毒物污染而呈橘紅色，魚群大量死亡及淨水廠因而停水。

法官審酌被告魯家豪將有害事業廢棄物任意堆置，對於環境造成危害實屬嚴重，魯男本應善加注意採取有效措施防免污染環境，仍因其不作為，導致淨水廠水源受污然，嚴重影響民眾用水安全，其產生危害甚鉅，犯後仍不知檢討猶否認犯行，應予重懲。

法官依廢棄物清理法非法處理、貯存廢棄物罪，以及過失使毒物或有害健康物質污染水體罪，重判有期徒刑2年5月。艾斯巴達公司因非法貯存廢棄物罪，處罰金50萬元。

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