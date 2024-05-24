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「一起運動不只床上的」約炮小三人夫牙醫辯健身 法官打臉判賠元配

H姓人夫牙醫師與陳姓女子常在LINE寫運動字眼聯絡、還提到汽車旅館名與房號數字，台南地院法官認定有發生性關係婚外情，判兩人要連帶賠50萬元給男牙醫妻子。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

H姓人夫牙醫師與陳姓女子常在LINE寫運動字眼聯絡、還提到汽車旅館名與房號數字，台南地院法官認定有發生性關係婚外情，判兩人要連帶賠50萬元給男牙醫妻子。示意圖。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/05/24 15:26

〔記者王俊忠／台南報導〕1名已婚育有子女的男牙醫師H，被T姓妻子發現同時劈腿兩名小三，T女拿出愛健身的醫師老公與1名陳姓小三的LINE對話，發現多以「運動」當代稱、相約上汽車旅館做愛，前後至少上床10次。男醫師與陳女都辯稱是健身同好、常約健身才會多用運動字眼。但台南地院法官調查後不接受兩人辯解，判兩人要賠T女50萬元。

T女提告指，她與H姓男牙醫師是在2006年間結婚、育有幾名未年成子女，陳姓女子明知H男是她老公，還跟他單獨赴澳門旅遊；兩人從2021年8月後的LINE對話中，屢以「運動」代稱性行為，言詞曖昧、逾越一般男女交往分際，其丈夫還同時跟其他的女子交往發生性關係，惡性重大，為此她精神痛苦、罹患失眠、憂鬱與焦慮症，要求丈夫與陳女連帶賠她100萬元慰撫金。

男醫師指妻子非法取得他手機、平板上與陳女的LINE對話；與陳女是幾年前在健身房認識的健身同好，因常約一起健身，才會在對話中多次提到「運動」2字，否認與陳女有性愛外遇關係。而陳女說法也跟男醫師相同。

法官查指，T女取得丈夫的LINE對話紀錄是秘密為之，非用強暴、脅迫手段取得，不能說違反比例原則，T女這部分舉證是有證據能力。

而男醫師與陳女兩人在LINE對話除了多次提到運動字眼，也有約11點45分御宿（汽車旅館名）、233、236、237等房號數字、男醫師還對陳女說「再一起來運動，不只床上的，我發現妳越瘦，我越硬的起來…，聽到妳可能要結婚，午睡時睡不著有失落感」。

法官認為男醫師與陳女在LINE對話、互動親密，逾越男女交往分際，認定兩人至少發生10次性行為，侵害T女的配偶權，考量男醫師、陳女與元配T女3人各自的社會、經濟地位等條件，判有劈腿情的兩男女要連帶賠50萬元給T女，還可上訴。

H姓人夫牙醫師與陳姓女子在LINE寫到多次運動、還說不止床上的，被台南地院法官認定有性關係婚外情。（記者王俊忠翻攝）

H姓人夫牙醫師與陳姓女子在LINE寫到多次運動、還說不止床上的，被台南地院法官認定有性關係婚外情。（記者王俊忠翻攝）

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