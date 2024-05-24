丈夫蹲苦窯11個月 出獄赫見新婚妻已懷孕

陳妻承認新婚僅一個月的丈夫入獄，她無依靠而找網友尋求慰籍，台中地院判決陳妻應賠償20萬元。（情境照）

2024/05/24 06:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子與妻子新婚僅1個月就入獄，坐牢11個月餘假釋，竟發現妻子已懷孕，他以妻子在他蹲苦窯時偷人懷孕為由，控告妻子並索賠100萬元，其妻坦承丈夫入獄後，她芳心寂寞，上網找男人尋求慰籍，但她不願說胎兒的父親是誰，且她反指陳男出獄後縱情聲色場所，台中地方法院認為陳妻侵害丈夫配偶權屬實，但100萬元求償太高，以20萬元適當，可上訴。

判決書指出，陳男與妻子結婚僅約1個月就入獄，服刑11個月餘，去年（2023年）7月假釋出獄，驚見妻子已經懷孕，他懷疑胎兒父親是郭姓男子，怒告妻子與郭男侵害配偶權，求償100萬元。

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陳妻答辯說，她不否認於丈夫陳男蹲苦窯時懷孕，還拍攝超音波照片傳送與他人，不過，這是她與陳男婚後相處時間甚短，丈夫陳男突然入監服刑，心中實無依靠，才上網結識網友尋求慰籍，另外，她也強調，陳男出獄後，卻未曾主動關心她，顯然對雙方婚姻關係無所掛念或珍惜，且出獄後常出入聲色場所，聲明丈夫陳男之訴駁回。

郭男則答辯說，他與陳妻只是朋友，並無任何逾越男女分際行為，原告陳男也沒有舉證，證實他與陳妻有染，聲明駁回陳男之訴。

台中地方法院審理時，陳妻已經產下一女，陳妻也不否認丈夫陳男入監期間，自己與其他男性有性行為，法官認為陳妻破壞陳男締結婚姻關係所應協力保持的信任，以及共同生活圓滿與安全幸福，侵害丈夫陳男配偶權，但100萬元求償金額太高，應以20萬元適當。

至於郭男部分，法官認為郭男否認是女嬰之父，陳男也沒有舉證證明，判決郭男不用賠償，全案可上訴。

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