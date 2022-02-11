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    首頁　>　社會

    小兒科名醫3度赴摩鐵偷情女業務 副院長妻怒告求償200萬

    陳姓兒科名醫和李姓女業務常到微笑公園散步。（資料照）

    陳姓兒科名醫和李姓女業務常到微笑公園散步。（資料照）

    2022/02/11 13:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在屏東某大醫院擔任兒科主治醫師的陳男，被同為兒科醫師、目前在高雄某婦幼醫院擔任副院長的妻子發現，與李姓女業務課長來往甚密，陳妻找來黃姓「友人」幫忙蒐證，果然拍到陳、李3度到摩鐵開房間，兩人鬧離婚後，陳、李被法官判賠55萬元。

    判決指出，陳姓醫師和同為兒科醫師的妻子結婚近20年，2020年3月，陳妻發現丈夫與李姓女業務課長來往甚密，疑似出軌，於是她找來黃姓「友人」幫忙跟拍、蒐證，不但拍到陳男與李女3度赴鼓山區某摩鐵開房，甚至兩人還會牽手在微笑公園散步，形同熱戀般的情侶。

    陳妻向丈夫攤牌後，兩人協議離婚，陳妻認為自己配偶權益被侵害，憤向陳、李兩人提告求償200萬元；高雄地院審理時，陳、李否認偷情，並強調幫忙蒐證的黃姓「友人」其實是徵信業者，且黃男已被雄檢依非法搜索起訴，黃拍到的照片和影片不具證據能力。

    但法官認為，黃男雖然涉犯非法搜索被檢方起訴，一審也被判刑拘役55天，但他不是用侵害精神或身體自由等侵害人格權等方法取得陳、李互動影像，因此認定黃男提供給陳妻的物證，仍具有證據能力。

    法官也指出，經檢視摩鐵蒐證光碟，發現陳男在房裡下身僅著貼身衣物，李女僅著上衣，赤裸下身，雖然無法辨別兩人是否已發生性行為，但兩人共赴摩鐵開房且衣衫不整，已侵害陳妻原配權益，因此判兩人應賠55萬元，可上訴。

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