實習教師校園偷拍「只拍到天花板」躲過刑責 判賠12萬元

李姓教師偷拍教務主任如廁躲過刑責，但被法官判賠12萬元。示意圖。（資料照）

2024/05/24 11:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓實習教師在高雄某國小校園偷拍女教務主任上廁所，他疑似太過緊張只拍到「廁所天花板」，教務主任報警後，當時刑法尚未增修，因此李男偷拍行為獲不起訴處分，教務主任不服另提民事告訴，法官認為李男已造成教務主任日後上廁所時產生恐慌情緒，判他應賠12萬元。

判決指出，李姓男子大學畢業後到高市某國小擔任實習教師，2019年11月，教務主任帶團參賽後返校，上廁所時門外傳來敲門時，她以為是有人要上廁所時的禮貌性敲門詢問，她沒有開門，事後得知，竟是李男守在門外，她嚇得直發抖向學校通報，但因查無具體犯罪事實，校方以「不成立」宣告調查終結。

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2020年1月，李男完成實習後被派往台南市某國小擔任正式教師，教務主任原本已逐漸淡忘此事，沒想到李男竟於2021年暑假期間重返學校，並趁教務主任上廁所拿出手機偷拍如廁畫面，但他疑似太過緊張，只拍到「廁所天花板」，教務主任報警後，因當時刑法尚未增訂《319-1》「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑」，檢方偵結後只能處分不起訴。

教務主任不服提再議被駁回後，李男竟又趁小學舉辦畢業典禮向外校借場地的機會靠近教務主任，教務主任當時忙著處理事情第一時間沒發現，等查覺異狀時看到李男已站在她身後，她直覺被李男偷拍裙底風光，嚇得驚聲尖叫，李男趁機逃離，李男到案後也說自己只是想跟主任解釋當時廁所偷拍的事，沒有要偷拍，檢警因查無實證，最後也只能再處分不起訴。

教務主任不滿，認為自己一再被李男騷擾，因此委請律師另提民事求償60萬元；高雄地院審理時，法官認為，國小調查報告雖然認定李男性騷擾成立，但調查報告因屬行政調查，對李男程序保障不足，因此無法認定有性騷擾的情形，但李男在廁所偷拍的行為，雖然沒有拍到教務主任的私密處，但已侵害她在廁所隔離空間自由如廁、不受干擾及妨害其隱私的權利，因此判李男應賠12萬元，可上訴。

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