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男子昨晚潮境公園自由潛水抓魚失聯 今晨尋獲已是冰冷遺體

周姓男子昨晚與家人到基隆潮境公園垃圾場海域自由潛水失聯，第二岸巡隊今天早上在忘憂谷海域發現他後，與基隆市消防隊員將他打撈上岸。 （記者林嘉東翻攝）

周姓男子昨晚與家人到基隆潮境公園垃圾場海域自由潛水失聯，第二岸巡隊今天早上在忘憂谷海域發現他後，與基隆市消防隊員將他打撈上岸。 （記者林嘉東翻攝）

2024/05/24 09:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕周姓男子昨晚到基隆潮境公園垃圾場海域自由潛水失聯，警消與海巡漏夜搜尋未果，今（24）天清晨在距離周男潛水海域，南方約200公尺忘憂谷下方礁岩區找到他的遺體，但他身上僅穿一條泳褲，身上並無面鏡、呼吸管等潛水裝備，將報請檢察官相驗釐清死因。

昨晚7點55分，基隆市消防局接獲報案稱，周姓男子穿著防寒衣、面鏡、呼吸管，未背氧氣瓶，與家人、友人等多人前往基隆市潮境公園垃圾場附近海域自由潛水，遲未上岸。

基隆市消防局調派中正、信義分隊出動潛水人員漏夜搜救，但因海象惡劣，潛水人員無法下水搜救，改利用空拍機搜索周男；海巡署基隆海巡隊通報附近作業漁船幫忙尋人，第二岸巡隊則在岸際搜尋至深夜10時才結束搜救。

未料，今天早上6點20分，海巡署第二岸巡隊員在忘憂谷下方礁石區（在周男潛水海域南方相距約200公尺），發現一具只穿一條泳褲的浮屍，雙手戴著手套、身上無面鏡、呼吸管等潛水裝備；經通報消防隊員協助打撈上岸通報家屬指認，確定就是昨晚潛水失聯的24歲、體重約150公斤的周姓男子。

警方除了在周男等人潛水海域，找到周男的機車外，還發現他用來裝魚的冰桶，因此研判周男僅穿泳褲戴著手套，與家人、友人在潛水海域抓魚，不慎溺水後，被洋流往南帶至陳屍海域，臉上面鏡、呼吸管，疑似全被海浪沖掉，將報請檢察官相驗釐清死因。

海巡署第二岸巡隊今天早上6時許在基隆市忘憂谷下方礁岩區尋獲周男遺體，與基隆市消防隊員協助打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

海巡署第二岸巡隊今天早上6時許在基隆市忘憂谷下方礁岩區尋獲周男遺體，與基隆市消防隊員協助打撈上岸。（記者林嘉東翻攝）

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