陪投案卻指導丟凶器滅證 法學補教名師康皓智判刑6月

法學補教名師康皓智陪投案卻指導丟凶器滅證，二審判刑6月。（資料照）

2024/05/23 17:54

〔記者張文川／台北報導〕補教名師、律師康皓智，3年前受委任陪同持棍棒圍毆打死人的林姓男子赴派出所投案，卻在派出所外指示林男的親友把鐵棒、甩棍等凶器丟棄到新店山區；台北地院一審考量康皓智坦承犯行勇於認錯，採簡易判決依湮滅證據罪，將他判處6月有期徒刑可易科罰金、緩刑5年；檢、辯皆上訴，北院二審合議庭日前維持6月徒刑，緩刑則改判4年。可上訴。

一審宣告的緩刑附帶條件為支付公庫50萬元，外加義務勞務60小時；二審調整為支付公庫40萬元、義務勞務70小時。

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判決指出，2021年林姓女子受黃姓前夫之託，將她與母親在新店安祥路透天住處的一間套房，分租給前夫的吳姓好友，吳男卻屢傳「我想X你、X到你此生無憾」等淫穢訊息，調戲侮辱、性騷擾林女。

同年4月間，林女向弟弟抱怨，林弟憤而找4名友人分持棍棒及鐵條返家，亂棒痛毆正在房間睡覺的吳男，吳男受到外傷性顱骨骨折，急救6天後死亡。林男自知難逃法網，吳男死亡當天下午就到新店分局雙城派出所投案，家屬陪同他在警局外等待消息，親友介紹律師康皓智到場，陪同林男接受警方偵訊。

康皓智與林男和其親友短暫談話、初步釐清案情後，進入派出所後得知偵查隊員即將抵達派出所，他突然跑出派出所，指示林男親友盡快丟棄作案凶器鐵棍、甩棍等。

林男的鐘姓女友與楊姓友人，趕緊同乘機車離開，將原本藏在林男機車置物箱內的鐵棍等物，丟棄到新店安坑山區。

2天後，台北地檢署傳喚楊男到案調查，問出律師教唆親友湮滅重要證據，先指派警方到棄置地點找到鐵棍，分案查辦湮滅證據罪責，起訴康皓智。

北院一審認為康皓智身為律師，竟違反律師職業倫理，教唆湮滅刑事證據，妨害司法發現真實，侵害司法公正性，考量他偵審時已坦認犯行，量刑6月，並予緩刑5年，以觀後效。

檢方認為不宜緩刑而上訴，康男也上訴請求判更輕。北院二審仍認為，康皓智經此偵審程序及判決後，應當知所警惕，應無再犯之虞，仍予緩刑。

至於圍毆吳男致死的6人，最高法院去年依共同犯傷害致人於死罪，判處帶頭的林男10年徒刑、林女7年4月、4共犯各處4年至9年6月徒刑定讞。

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