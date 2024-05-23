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屏東長治建案傳工安意外 1工人自7樓鷹架墜落傷重昏迷

屏縣長治鄉傳工人墜落意外，傷者送醫。（記者羅欣貞翻攝）

屏縣長治鄉傳工人墜落意外，傷者送醫。（記者羅欣貞翻攝）

2024/05/23 15:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉1處大樓建案工地， 今天（9日）傳出工安意外，1名27歲蔡姓男工人疑似從7樓高的鷹架墜落到2樓，重傷送醫急救，昏迷指數只有3。

屏東縣消防局表示，今天上午10時52分接獲報案於長治鄉崑崙路有救護案，立即派遣長治分隊救護車前往，10時58分抵達現場，11時4分回報載送1名男性傷者，意識昏迷，頭部外傷，給予清洗傷口、包紮、固定後，送往屏東基督教醫院。

蔡姓工人送醫急救，有顱內出血、顱骨骨折、後枕部頭皮撕裂傷、以及頸椎、胸椎滑脫、左右臀部擦挫傷等傷勢，昏迷指數3，在下午約1點轉送高雄長庚。

初步了解，當地為大樓建案，目前大約蓋至到10多樓，工人不明原因疑似從7樓高的鷹架摔落到2樓；事發過程及原因還有待調查。

屏東縣政府勞青處表示，有關今日上午長治鄉工人鷹架摔落案，縣府已派職災勞工個案主動服務人員進行關懷並提供相關個案服務；同時通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心進行案情調查及釐清。

勞青處表示，縣府勞工個案主動服務人員的服務內容，包括向家屬或個案說明相關勞動權益及提供法律諮詢服務、發放職災慰問金、提供各項給付、補助等經濟資源協助，並連結具醫療專業的職能復健資源，提供強化訓練協助職災勞工重返職場。

消防局人員到場救護受傷工人。（記者羅欣貞翻攝）

消防局人員到場救護受傷工人。（記者羅欣貞翻攝）

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