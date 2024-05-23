用路人小心！桃市新增20處路口科技執法 6月1日起取締違規

多功能科技執法設備會紀錄用路人的超速等違規行為，之後再由警方製發罰單。（警方提供）

2024/05/23 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局在市內20處路口新設多功能科技執法設備，將偵測駕駛人超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌指示行駛、機車未依兩段式左轉、機車行駛禁行機車道、直行車佔用轉彎專用車道、在多車道左（右）轉彎未先駛入內（外）側車道行駛中的2到4項等違規樣態，6月1日起加入執法行列。

新設科技執法設備的路口，分別是桃園區的國際路二段與大興西路三段口等7處、中壢區延平路與中美路口等3處、八德區建德路與豐德路口等2處、新屋區台六一線與中山西路三段口、楊梅區中山北路二段與梅獅路一段口、大區西濱路二段與民生路口、大溪區台三線與大鶯路口、平鎮區中豐路與延平路一段口、龜山區中正路與萬壽路一段口、龍潭區大昌路二段與五福街口、蘆竹區中正路與南山路一段路口。

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市警局交通警察大隊長鄭文銘說，新設多功能科技執法設備，由行政院專案核定6530萬元補助，路口的選擇是依據交通事故與違規件數並分析員警執勤難易度與交通工程完善度等因素，目前是宣導期、預計6月1日起正式執法。各路口都已設置4面告示牌，讓各個行向的用路人都能看到，交大官網也會公布科技執法建置點，盼每一位用路人都能養成遵守交通規則的好習慣。

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