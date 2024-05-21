竹市科技追查欠稅車 去年共查獲5300輛、罰鍰達971萬

小心科技執法追查欠稅車，竹市稅務局去年已追查5339輛欠稅車，罰鍰達971萬元，車輛所有人應按時繳納稅款，以免被追查，荷包又失血。（記者洪美秀攝）

2024/05/21 14:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕小心科技查欠稅車！新竹市稅務局利用科技追查欠稅車 ，112年共追查5300輛，處罰鍰971萬元，提醒車輛所有人注意，要按時繳納，以免受罰。

稅務局表示，113年使用牌照稅4月開徵，繳納期限至4月30日，113年開徵車輛計16萬8942輛及稅額14億1916萬元，統計至5月15日徵起稅額13億4133萬元，徵起率95%，尚有8300輛車未繳納。提醒民眾勿心存僥倖，逾滯納期仍未繳納，稅務局實施科技執法，如有使用公共道路，一旦被查獲不只補稅，還會被處應納稅額1倍以下罰鍰。

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稅務局表示，在經國路—西大路口架設車牌自動辨識系統，每月將欠稅、停駛、繳銷車輛資料匯入，利用攝影機自動辨識違規車輛，產出舉發照片；稅務局也與交通處、監理站跨機關合作，以路邊停車格收費資料與全國欠稅、註銷等車輛進行交查，另以智慧停車柱影像辨識註銷車牌，掌握欠稅或註銷車使用公共道路的違章事證，112年共查獲5339件，處罰鍰971萬元。

稅務局說明，使用牌照稅逾滯納期仍未繳納，如行駛公共道路或停放公共道路、路邊收費停車格等情形被查獲，除需補稅外，每次按欠稅額處0.3倍罰鍰，每年度以0.9倍為上限。舉例某甲持有1600CC自用小客車1部，每年應繳使用牌照稅7120元，5月30日滯納期滿後仍未繳納，6月20日使用公共道路被車牌自動辨識系統攝影查獲，需補繳使用牌照稅7120元，還會被處1月1日至6月20日欠稅額3346元的0.3倍罰鍰1003元。

稅務局特別提醒車主，隨著科技的進步，運用科技執法工具追查欠稅車輛已是趨勢，若尚未繳稅，請持稅單就近向金融機構繳納，或於5月30日前使用網路繳稅服務網站進行繳稅；未收到稅單或遺失者，請儘速向稅務局或監理機關申請補發，以免被查獲處罰鍰，荷包失血，可洽：03-5225161分機311-317。

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