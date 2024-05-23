捍衛市民血汗錢 台南市警局：阻詐及打詐均是六都第1

南市刑警大隊成立打擊詐欺犯罪中心，今年前4個月查獲22個詐團，逮捕119人。（南市刑大提供）

2024/05/23 12:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局為捍衛民眾血汗錢，不僅阻詐成績六都第一，打詐也不手軟，台南市刑大上月成立打擊詐欺犯罪中心，專責打詐，今年前4個月共破獲22個詐騙集團，逮捕119名成員，打詐件數也是六都第一。

針對阻詐方面，台南市刑大今（23）日說明，阻詐關鍵在台南阻詐工作採取全面性防阻，不僅是與「轄區金融機構加強橫向連繫」外，並「與超商建立LINE群組」，即時傳遞阻詐訊息，另強化「員警主動攔阻正受害民眾遭詐金額」，與金融機構即時勸阻被害民眾，也加強巡邏查察可疑車手，而市長黃偉哲也會當面獎勵表揚阻詐有功的金融機構、超商人員。

請繼續往下閱讀...

台南市警局指出，去年南市警與金融機構、超商共同攔阻詐騙案共計2600件，攔阻金額逾新臺幣10億1320萬元，相較過往持續成長，今年1-4月攔阻總件數782件、金額3億977萬7044元，件數保持六都第一，成長率持續推升，阻詐有顯著成果。

台南市刑大大隊長張文源表示，南市自2022年攔阻總件數2500件、金額7億3168萬餘元，2023年攔阻2600件、金額10億1320萬餘元，2024年1-4月攔阻782件、金額3億977萬餘元，攔阻總件數均為六都最多。

南市刑大指出，調查六都金融機構，北市1043家、新北市742家、台中市537家、高雄市525家，台南市僅377家，金融家數明顯較少，超商攔阻及員警實際關懷民眾立即攔阻的件數發揮關鍵效果。

台南市警察局表示，「台南打詐隊」為攔阻詐騙，會分析近期金融機構臨櫃匯款、辦理約定轉帳、詐騙手法，也將詐騙人頭帳戶呈報列入警示帳戶，即時保全被害人遭詐款項。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南阻詐六都第一，打詐更不手軟，突擊詐騙機房。（南市刑大提供）

台南市長黃偉哲（中）定期當面獎勵表揚阻詐有功的金融機構、超商人員，強化警民合作阻詐、打詐。（南市刑大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法