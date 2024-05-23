台中捷運傷人案 檢方認定凶嫌心智正常聲押獲准

2024/05/23 00:24

〔中央社〕台中捷運昨天發生砍人案，造成連同凶嫌共4人受傷，涉案男子今天被警方依殺人未遂等罪移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定他犯案時屬心智正常，向法院聲請羈押獲准。

台中地檢署今天表示，檢方昨天接獲台中市警察局第六分局、捷運警察隊報請指揮偵辦，檢察官昨天先到案發現場勘驗，並指揮警方至凶嫌位於南部的住處搜索，但未發現異狀。

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檢方指出，經比對相關事證、就醫與用藥紀錄，審酌男子事前購買凶器，提前規劃北上至台中入住旅館，並在犯案前先寄放物品等行為，且檢察官今天複訊時，涉案男子回應並非答非所問，認定他犯案時屬心智正常。

檢方表示，男子因涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇公眾及恐嚇危害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認為有反覆實行犯罪之虞，非予羈押，顯難進行追訴，有羈押原因與必要，依法向法院聲請羈押，晚間經台中地院召開羈押庭審理後裁准。

檢警查出，1名家住南部的男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀，共3把刀械。

因涉案男子行凶過程中手部也受傷，與其他傷者一同被送至醫院治療，昨天晚間出院後，在警方戒護下移送警局，凶嫌因向警方表示「太累了，想休息」，因此暫停夜間偵訊；今天上午凶嫌在律師陪同下製作筆錄，下午約2時完成警方訊問，被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：楊昭彥）1130523

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