徵40「汁男」一中街拍謎片驚動警方約談 經紀人緊急喊卡

徵40名「汁男」一中街集合拍謎片，警方證實已緊急喊卡。（民眾提供）

2024/05/22 17:33

〔記者許國楨／台中報導〕近日有「成人影片臨演拍攝需求」的徵人資訊在網上瘋傳，要在台中一中附近，找40名「汁男」不露臉領現，此舉引起警方關注，通知發文者說明，未料卻遭放鴿子，經警方二度通知後，自稱臨演經紀男子終到案說明，得知恐有觸法之虞滿臉驚訝，除緊急喊卡也刪文。

不少男性對AV男優工作都有著不切實際的幻想，日本有法律系畢業高材生，為了喜歡的AV女優，報名「汁男優」的招募，也順利上場拍攝，而所謂汁男優，就是只在拍攝現場負責提供「嘉明」的人，不會和女優有任何互動，也不會在片中露臉，現實立即摧毀美好憧憬。

請繼續往下閱讀...

而近期在網路上瘋傳的該則貼文以「成人影片臨演拍攝需求」為題，日期定在5/21（二），暫定早上10點集合，地點在台中一中附近，人數40男（汁男，現場全程戴口罩，打手槍），年齡18歲以上~50歲以下，費用為800元收工現領，拍攝時間大約5小時，至於服裝由劇組準備，人到就好。

貼文也強調，拍攝內容不露臉，劇組會準備面具或口罩，會介意者，請勿報名，因為現場可能會需要做一些比較OVER的動作；由於貼文內容露骨，且地點疑就在著名的一中商圈，立即驚動警方，上週約談貼文者卻被放鴿子，經二度通知才在前天到案，自稱臨演經紀男子表示，單純召募臨演到大家都知道的一中街集合，再告知實際片場位置。

男子說，當下也沒想到會有觸法之虞，只能緊急喊卡，轄區警方今天表示，昨派員到一中街附近訪查，的確沒有發現所謂的「汁男」聚集，且男子也已刪文，提醒民眾得注意網路用字，避免因擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法