傳成人片臨演徵40「汁男」 警追查

有人在網路社群貼文找「成人影片臨演」。（民眾提供）

2024/05/20 05:30

將二度通知到案釐清拍片尺度 若涉不法將究辦

〔記者許國楨／台中報導〕近日在網路瘋傳一則貼文，有人在臉書等相關社群徵求成人影片臨演，除標出在台中一中附近等地點及時間，還註明有償徵求四十名現場全程戴口罩的「汁男」（意指打手槍），有網友釋疑「汁男」不會與女優「互動」，也有人說，是夢幻工作下的「不人道體力活」，引發議論。

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警方對此表示，按兒童及少年性剝削防制條例第四十條，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示等訊息者，處三年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，而意圖營利而犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑，同樣得併科一百萬元以下罰金。

據了解，不少男性都對AV男優工作都有著不切實際的幻想，日本有法律系畢業高材生，為了喜歡的AV女優，報名「汁男優」招募，順利上場拍攝。

近期網路瘋傳以「成人影片臨演拍攝需求」為題的貼文，日期定在五月廿一日（二），暫定早上十點在台中一中附近集合，人數四十男（汁男），年齡十八以上～五十以下，費用：八百收工現領，拍攝時間大約五小時，至於服裝由劇組準備，人到就好。

另貼文也強調拍攝內容不露臉，劇組會準備面具或口罩，會介意者請勿報名，因為現場可能會需要做一些比較OVER的動作；由於貼文內容露骨，且地點疑就是在台中一中附近著名的一中商圈，也引起警方關注說，這兩天已收集網路上資訊，通知貼文者到案說明，但對方卻臨時放鴿子，將二度通知到案釐清拍片尺度，若涉犯相關法條將究辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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