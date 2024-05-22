天道盟大哥放高利貸月息3成 還不出來就強押「亂棒伺候」

陶嫌放高利貸還將被害人強押毆打，警方將陶嫌（左1）、王嫌（左2）等5人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/22 12:55

〔記者陸運鋒／台北報導〕天道盟孔雀會萬華分會長綽號「海龍」陶姓男子，在台北市萬華區開設地下錢莊，以每月百分之30的利息借出高利貸，等被害人無力償還就強行擄走，教唆小弟持棍棒圍毆並逼迫簽立本票，案經新北市永和警分局蒐證後，將陶嫌及其小弟等5人逮捕，依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，陶嫌去年年中在台北市萬華區長沙路二段成立「財神融資企業聯盟」，實際上為高利貸、暴力討債集團，趁被害人急需用錢時，以月息30分利及每10日20分利放款，而被害人無力償還時，便找小弟將其強押持棍棒毆打，強逼還款或簽立本票，不法獲利約300萬元。

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據查，日前一對情侶向該地下錢莊借了30萬元周轉，本金加利息共償還80多萬元，卻一直無法還清，陶嫌等人將2人強押至西門町某停車場，男子被眾人持棍棒打到頭破血流，女子則被控制行動辱罵，整個過程約一個半小時，而後2人被逼迫簽下本票後，才獲得釋放。

警方今天表示，接獲被害人報案指稱，因借高利貸遭到強押毆打、逼簽本票後，立即組成專案小組進行蒐證，見時機成熟後，持拘票、搜索票，兵分多路於雙北地區，將陶嫌、洪嫌、許嫌、王嫌、高嫌等5人逮捕。

此外，查扣被害人簽立本票、借據、財務轉讓書、教學手冊、棍棒、辣椒水等證物，經清查後發現被害人恐超過50人，警方詢後，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、加重重利等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續擴大追查。

警方查扣被害人簽立本票、借據、財務轉讓書、教學手冊、棍棒、辣椒水等證物。（記者陸運鋒翻攝）

天道盟孔雀會萬華分會長陶男涉嫌將放高利貸還毆打被害人，警方日前將其拘提。（記者陸運鋒翻攝）

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