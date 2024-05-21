為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警追失竊手機查獲誘騙案！少女遭拘禁性侵逾20天 惡情侶收押

民雄分局追查手機竊案，意外查獲情侶拘禁少女案。（資料照）

民雄分局追查手機竊案，意外查獲情侶拘禁少女案。（資料照）

2024/05/21 16:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉縣林姓男子與勞姓女友涉嫌以陣頭打工為由，誘騙一名少女到嘉義後，將少女拘禁還逼與其發生關係，嘉義警方17日拘提林男、勞女到案，依妨害性自主、妨害自由、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊聲請羈押禁見，嘉義地院裁准收押。

嘉義縣民雄分局警方日前接獲民眾iPhone手機失竊，失主提供手機定位報警協尋，警方循線到一處民宅訪查，起初僅林男應門並同意入屋查看，因廁所發出聲響，警方前往查看，赫然發現勞女及一名少女躲在廁所，將3人帶返所一查，少女已被通報失蹤約20天。

檢警調查，林男與少女為舊識，兩人關係尚待釐清，4月間林男透過其他人的IG帳號，以參與陣頭打工為由，相約少女從台南坐車北上到嘉義車站，林男與勞女開車將少女載到竹崎住所，手機竊案發生後，3人搬到大林鎮租屋居住。

檢警調查，少女失蹤期間，林男曾假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家、在台北打工」等語，讓少女父母往北部找人。

檢警調查，少女遭林男、勞女控制行動，不能對外聯絡，林男還脅迫少女發生關係，少女極力反抗就遭到毆打。

檢警5月17日拘提林男、勞女到案，2人否認犯行，林男還供稱少女自願發生關係，檢察官複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強拍猥褻片、勒索3000萬、栽贓持毒 竹聯幫明仁會設局榨乾富二代
2024/05/06 15:32

強拍猥褻片、勒索3000萬、栽贓持毒 竹聯幫明仁會設局榨乾富二代
投資詐騙 虛幣成新標的 11地檢掃蕩詐團 押18人扣5755萬
2024/03/22 05:30

投資詐騙 虛幣成新標的 11地檢掃蕩詐團 押18人扣5755萬

熱錢引爆林口熱度 商用不動產新顯學
朋友疑私吞50萬帳款 仲介人慘遭拘禁痛毆
2024/03/04 19:02

朋友疑私吞50萬帳款 仲介人慘遭拘禁痛毆
拐人到柬埔寨「辦貸款」還債賺錢卻拘禁要求詐騙 男子被訴
2024/04/18 17:22

拐人到柬埔寨「辦貸款」還債賺錢卻拘禁要求詐騙 男子被訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播