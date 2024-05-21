警追失竊手機查獲誘騙案！少女遭拘禁性侵逾20天 惡情侶收押

民雄分局追查手機竊案，意外查獲情侶拘禁少女案。（資料照）

2024/05/21 16:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉縣林姓男子與勞姓女友涉嫌以陣頭打工為由，誘騙一名少女到嘉義後，將少女拘禁還逼與其發生關係，嘉義警方17日拘提林男、勞女到案，依妨害性自主、妨害自由、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊聲請羈押禁見，嘉義地院裁准收押。

嘉義縣民雄分局警方日前接獲民眾iPhone手機失竊，失主提供手機定位報警協尋，警方循線到一處民宅訪查，起初僅林男應門並同意入屋查看，因廁所發出聲響，警方前往查看，赫然發現勞女及一名少女躲在廁所，將3人帶返所一查，少女已被通報失蹤約20天。

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檢警調查，林男與少女為舊識，兩人關係尚待釐清，4月間林男透過其他人的IG帳號，以參與陣頭打工為由，相約少女從台南坐車北上到嘉義車站，林男與勞女開車將少女載到竹崎住所，手機竊案發生後，3人搬到大林鎮租屋居住。

檢警調查，少女失蹤期間，林男曾假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家、在台北打工」等語，讓少女父母往北部找人。

檢警調查，少女遭林男、勞女控制行動，不能對外聯絡，林男還脅迫少女發生關係，少女極力反抗就遭到毆打。

檢警5月17日拘提林男、勞女到案，2人否認犯行，林男還供稱少女自願發生關係，檢察官複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

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