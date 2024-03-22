投資詐騙 虛幣成新標的 11地檢掃蕩詐團 押18人扣5755萬

檢調查扣可大量撥電話的詐欺神器「貓池」。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團搭上投資虛擬貨幣熱潮，高等檢察署為打擊詐團氣焰，日前發動十一個地檢署指揮調查局全台同步掃蕩，查扣詐欺神器「貓池」與不法所得五七五五萬餘元，另聲請羈押十八名被告獲准。

調查局打詐督導中心主任温俊雄指出，近年虛擬通貨投資工具快速崛起，尤其美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣ETF上市後，詐團趁此熱潮，把投資詐騙標的改為虛擬貨幣，營造高獲利假象，誘騙被害人上鉤。

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調查局今年以來，連續偵辦以虛擬通貨投資做為話術的集團性電信機房、洗錢水房等案，並向上溯源，隨即擴大由高檢署統籌台北、新北等十一個地檢署，指揮調查局十七個外勤處站，搜索八十三處，約談一五二人，總共同步偵辦高達卅三案。

三類型犯罪手法 誘騙被害人上當

温俊雄分析本次執行的「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案，其手法多藉由網路社群結合投資虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性。

案件類型有三，分別為︰以「垃圾幣」、「空氣幣」做為投資詐欺標的；假冒個人幣商，Ａ走被害人的比特、泰達等「主流幣」；設小型分散獨立式詐騙機房及洗錢水房，供遠端的詐團電話詐騙。

調局籲民眾 投資切記「停看聽」

温俊雄呼籲，民眾投資切記「停看聽」，投資前先「停」下思考、查「看」投資公司及標的真偽、投資前「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。

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