北市2男腹部中槍案 警調查確認是把玩槍枝起火誤擊

林嫌中槍後在友人協助下就醫。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/16 10:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市昨日凌晨發生郭姓和林姓男子分別腹部中槍送醫案件，警方經兩人開刀治療後和連日訪查，確認全案緣由是林嫌在郭男位在北市重慶北路的住處試用槍枝時，意外起火發生誤擊。全案將待兩人傷勢穩定後移送士林地檢署偵辦。

警方表示，63歲郭姓男子，是15日凌晨1時左右因腹部中槍，自在陳姓友人陪同下，自新北市士城搭計車，到台北市新光醫院急診；隨後，同樣是腹部中彈的46歲林姓男子，則是在友人「阿志」的協助下，帶槍前往台北市重情北路派出所先投案。

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新光醫院急診室是在接收到郭姓男子急診後，發現對方左腹部是槍傷，於是立即向轄管士林分局通報。警方調閱街頭監視畫面追查，確認是一輛計程車將郭男送醫，經找到司機查詢，了解郭男是自土城搭車。

但警方循線回溯調查郭男上車的地點，卻是一家被註記為幫派經營的當舖據點，去年間曾被弘仁會教唆劉姓小弟前往連開51槍示威，引發社會側目。

在此同時，46歲林姓男子則是在友人「阿志」的陪同下，攜帶槍枝到北市大同分局重慶派出所投案，警方發現對方腹部染有大片血漬，經調查也是受到槍傷，於是馬上送往醫院戒護急救。

據當時受傷的林嫌向警方供稱，他是和郭男在重慶北路三段「試槍把玩」時不小心擊發，意外打中郭男，流彈則誤傷到他，並不是報仇火併。

不過，引起警方懷疑的是，郭男若是在北市中槍，為何要不顧性命的跑到土城，再由友人送到北市就醫，豈不枉顧性命安全。且土城的地點又是曾發生治安疑慮的據點，更啟人疑竇。

昨日晚間，林姓嫌犯及郭姓男子手術治療後，專案小組詢問林、郭二人外，亦查證相關人及現地勘察鑑識證實，發生地點是在郭姓男子位在大同區重慶北路三段的住處，因林姓嫌犯在現場把玩槍枝，誤觸板機，進而撃發子彈1顆，並打穿自己腹部，又傷及郭姓男子腹部，造成子彈卡在腹部。全案目前依槍砲案偵辦中。

林嫌投案時繳交的槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

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