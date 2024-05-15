北市凌晨槍響2人中彈 槍嫌自稱雙方「玩槍」走火誤擊

2024/05/15 12:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市今日凌晨發生一起詭異的槍擊事件，造成郭姓男子和自稱槍手的林姓男子分別腹部中槍送醫。警方初步訪查，林嫌自稱兩人是在北市重慶北路「玩槍」時槍枝走火，才發生誤擊。但警方調查發現郭男卻是在新北市土城搭車至北市就醫，認為全案有太多疑點尚待釐清。

警方表示，63歲郭姓男子，是今日凌晨1時左右因腹部中槍，自在陳姓友人陪同下，自新北市土城搭計車，到台北市新光醫院急診；隨後，同樣是腹部中彈的46歲林姓男子，則是在友人「阿志」的協助下，帶槍前往台北市重慶北路派出所先投案。

請繼續往下閱讀...

警方表示，北市新光醫院急診室，是在接收到郭姓男子急診後，發現對方左腹部是槍傷，於是立即向轄管士林分局通報。警方調閱街頭監視畫面追查，確認是一輛計程車將郭男送醫，經找到司機查詢，了解郭男是自新北市土城搭車。

中彈郭男上車地點是去年被開51槍土城當舖

但警方循線回溯調查郭男上車的地點，卻是一家被註記為幫派經營的當舖據點，去年間曾被弘仁會教唆劉姓小弟前往連開51槍示威，引發社會側目。

在此同時，46歲林姓男子則是在友人「阿志」的陪同下，攜帶槍枝到北市大同分局重慶派出所投案，警方發現對方腹部染有大片血漬，經調查也是受到槍傷，於是馬上送往醫院戒護急救。

據當時林嫌供稱，他是和郭男在重慶北路三段「試槍把玩」時不小心擊發，意外打中郭男，流彈則誤傷到他，並不是報仇火併。

警認疑點多 郭男北市中槍為何又回土城

不過，引起警方懷疑的是，郭男若是在北市中槍，為何要不顧性命的跑到土城，再由友人送到北市就醫，豈不枉顧性命安全。且土城的地點又是曾發生治安疑慮的據點，更啟人疑竇。

警方表示，由郭男與林男目前開刀後均在加護病房觀察，無法接受警方訊問，警方對於事發原因與案發地點都無法調查。但警方查出郭男有詐欺前科，林男有毒器前科，兩人是否因此結怨，全案將待兩名傷者清醒後，再作進一步偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法