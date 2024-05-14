彭文正槓上北院法官求償200萬 二審再吞敗

彭文正對法官張詠惠提民事求償200萬元；台北地院去年9月判彭敗訴，彭上訴，二審高等法院今駁回。仍可上訴。（資料照）

2024/05/14 13:46

〔記者張文川／台北報導〕媒體人彭文正提告指總統蔡英文博士論文有假，一審被台北地院法官張詠惠程序駁回，高院廢棄發回更審，彭不滿更一審仍是張詠惠審理，張也未上簽呈重新分案，或以重大矚目案件為由改採合議審判，對張提民事求償200萬元；台北地院去年9月判彭敗訴，彭上訴，二審高等法院今駁回。仍可上訴。

彭文正指控，張於一審時已有先入為主的偏見，因此他請求張詠惠遵守分案規則重新分案迴避審理更一審，且他已另案提告張詠惠，告訴人與法官雙方已有嫌怨，已無法公平審判，但張仍執意審理更一審，不上簽呈請求重新分案，並連續拒絕他請求將論文事件送請重分為重大矚目案件、改採合議庭審理，侵害他的訴訟權，訴請張賠償200萬元，並登報刊登判決理由。

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張詠惠否認參與北院分案過程，分案過程沒有不法也無違誤，她無從拒絕分案，沒有迴避審理的事由，也沒有上簽呈請求改分案的法定理由。

一審北院認為，彭文正無法證明張詠惠在分案上有何違法之處，實務上法官只能被動接受分案，彭的主張顯有誤會。而重大矚目案件的分案方式，屬極端的例外情況，應由法院考量司法資源整體利用及公平性，通案上應採一般分案處理，以符合平等原則。彭文正以自身是媒體人、涉訟對象又有新聞性，就自認應分案為矚目事件，實有誤解，故判彭敗訴。

二審高院今宣判認為，北院有訂定民事案件分案要點，分案事務是由當月分案庭長、分案審查小組負責，張詠惠並未參與分案；而依該分案要點，以及北院分案審查小組2013年做成的決議，更審案件本就應指定分案給原法官承辦，張詠惠無從恣意拒絕分案；且北院分案時也已認定本案並非重大矚目案件，並未規定一定要採合議審判。

高院指出，蔡論文案審理期間，彭文正多次聲請張詠惠迴避，均被裁定駁回確定，彭又請求重新分案、重新抽籤分案，均已被北院拒絕，因此，張詠惠未簽請重新分案或改分重大矚目案件，並未無違背職務，駁回彭的訴求。

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