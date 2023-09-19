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彭文正槓北院法官 求償200萬元敗訴

彭文正指負責審理論文案的法官張詠惠未要求重新分案，決定對張求償200萬元並刊登判決理由；北院判彭敗訴。（資料照）

彭文正指負責審理論文案的法官張詠惠未要求重新分案，決定對張求償200萬元並刊登判決理由；北院判彭敗訴。（資料照）

2023/09/19 15:59

〔記者溫于德／台北報導〕媒體人彭文正提告指總統蔡英文博士論文有假，一審被法官張詠惠駁回，獲二審廢棄發回，後來彭不滿更一審負責審理的法官張詠惠未要求重新分案，決定對張求償200萬元並刊登判決理由。台北地院指彭提告無理由，判彭敗訴。

彭文正告訴北院，更一審再度由一審法官張詠惠獨任審理，然而，張詠惠於一審時已有先入為主的偏見，所以他請求張詠惠遵守分案規則重新分案迴避，且他另案提告張詠惠導致雙方已有已有嫌怨，足以認定張詠惠無法公平審判。

彭文正進一步提到，張詠惠執意審理論文事件，又明知論文事件為重大社會矚目案件，卻不以簽呈請求以矚訴字重新分案，更連續拒絕他請求將論文事件送請重分矚訴字，因而決定對張詠惠求償200萬元並於報指刊登判決理由。

張詠惠否認有參與論文分案過程，分案過程也無不法，她更沒有迴避審理論文事件的事由，且她主觀上也無違反分案規則的故意，請求判彭文正敗訴。

北院說明，彭文正無法證明張詠惠在分案上有何違法之處，何況，實務上法官只能被動接受分案，所以彭文正主張顯然有誤會。

再者，重大矚目案件的分案方式屬於極端例外情況，得由法院考量司法資源整體利用及公平性，而通案採一般分案方式處理，以免違反平等原則，「法院的作法向來如此」。

因此，彭文正以自身為媒體人、涉訟對象又有新聞性，就認應分為矚目事件，北院認為實有誤解，決定判彭文正敗訴；可上訴。

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