台中四分局拍母親節答謝影片 分局長跟女警「眼睛都流汗了」

台中市第四警分局低調拍蒐子女感謝影片。（記者黃旭磊翻攝）

2024/05/10 14:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕「有你在的那個地方，就是我的家」，台中市第四警分局在母親節前夕，低調錄下15名女警子女、丈夫感謝影音，子女們貼心又俏皮說出「煮菜好吃」、爸爸們擔憂工作危險，女警媽媽驚喜觀看短片紛紛喜極而泣，分局長李建興也偷擦淚說「眼睛在流汗啦。」

再過2天就是母親節，第四警分局上週起發揮辦案專業精神，低調拍蒐警察媽媽子女錄製6分55秒感謝影片，今天播放送給同事驚喜，15個家庭子女、丈夫透露接送、煮晚餐等日常瑣事，媽媽們聽到感性片段瞬間紅眼眶，會場啜泣聲此起彼落。

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李建興與警友第四辦事處主任鄭永和，在場聽到警務員李柑葵女兒邊哭邊說「每天補習還有晚自習後都來接我，有你在的那個地方，就是我的家」，不約而同舉手擦淚，李柑葵也眼眶濕潤。

由於全程保密到家，與會女警看到孩子驚喜現身螢幕，瞪大雙眼驚訝不已，從牙牙學語幼童到出社會成家立業，娓娓道出感恩之情。

李建興難為情說，「眼睛在流汗啦」，鄭永和在旁表示，媽媽這2個字拆開來是「女」加「馬」，象徵母親在家庭、職場上做牛做馬毫無怨言。

台中市第四警分局長李建興（中）擦淚說「眼睛在流汗啦。」（讀者提供）

警務員李柑葵女兒含淚說「有你在的那個地方，就是我的家」。（記者黃旭磊攝）

李柑葵感動觀看女兒錄影。（讀者提供）

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