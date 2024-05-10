吹風機燙頭、推倒撞地......狠母虐死1歲10月女兒 判11年半定讞

廖姓女子3度處罰女兒罰站5小時，又用吹風機燙傷她頭部、用鞋拔和徒手毆打她，最終暴怒將女兒推倒撞擊磁磚地板導致顱內出血，送醫急救靠呼吸器維持22天後拔管不治。（情境照）

2024/05/10 11:14

〔記者張文川／台北報導〕桃園市34歲廖姓女子育有一對龍鳳胎，4年前她只因時年僅1歲10個月大的女兒不乖、不吃正餐、愛吃零食，曾3度處罰她罰站5小時，又用吹風機燙傷她頭部、用鞋拔和徒手毆打她，最終暴怒將女兒推倒撞擊磁磚地板導致顱內出血，送醫急救靠呼吸器維持22天後拔管不治；歷審法官認為她把照顧雙胞胎的疲累情緒發洩在女兒頭上，一審依凌虐兒童致死罪判刑12年半，二審酌減改判11年半，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，廖女與在電子廠當主管的丈夫育有一對龍鳳胎，自2020年6月27日起，當女兒哭鬧或不聽話，廖女即動輒出手痛毆、凌虐，曾3度命令女兒從深夜11點罰站到清晨4點，用吹風機燙傷她頭皮，用鞋拔打她。

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直到2020年8月19日，廖女突然暴怒，將女兒重重一把推倒，導致頭部重重撞擊地板磁磚，之後廖女發現女兒呼吸逐漸微弱、失去心跳，她才趕緊打119送醫急救，搶救後一度恢復生命跡象，靠呼吸器維持22天，9月10日因嚴重器官衰竭，家人忍痛決定拔管，女童死亡。

醫院收治時發現女童全身傷痕累累，頭部有燙傷痕跡，報警調查。警方拘提廖女到案，她否認施虐，只承認以鞋拔打手和腳，沒有不當管教，辯稱頭皮燙傷是吹頭髮不慎靠太近，顱內出血是女兒和兒子打鬧時自己跌倒所致。

桃園地院一審依證人證詞及解剖鑑定報告，認定廖女說謊，女童確實遭生母凌虐才傷重不治，法官痛批廖婦只因女兒不吃正餐、只愛零食等管教問題，就接續毆打虐待，甚至3度命令女兒長時間罰站，受傷也未立即送醫，對女兒冷漠無情，犯後否認犯罪，重判12年半。

二審高等法院審理時，廖女說由於早產，很在意小孩飲食，管教比較嚴格，出發點是為了女兒好，女兒偏食，時常一餐要換數種副食品，她才出手管教。高院認定她將照顧雙胞胎的疲累、怨懟情緒轉嫁給女兒，施暴凌虐致枉送性命，審酌動機後，改判11年半。最高法院維持二審判決，全案定讞。

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