內線交易賺價差？詐團冒名國中總務主任 婦差點上當

詐團冒充「和順國中教務主任」，誆沈姓婦人（右二）要添購鐵床有內線交易。（民眾提供）

2024/05/09 20:04

〔記者王捷／台南報導〕連國中老師都被詐團冒名，沈姓婦人到銀行匯款10多萬，行員聽她說買床架要先付訂金，覺得很奇怪並通知警方，原來詐團冒充台南市安南區和順國中的總務主任，向沈婦誆稱校內要添購50張金屬床支架，有內線交易可以讓她賺價差，警方告訴沈婦這是投資類型詐騙，同時也感嘆，現在詐騙集團真的花招很多。

據了解，沈在臉書粉專收到一通自稱是和順國中總務主任的私訊，對方佯稱學校要購置50張鐵床，如果沈女先匯款10萬元訂金給對方所指定的「廠商」，就可以賺取價差獲利，為了取信於沈女，詐騙集團甚至還傳了一張63.5萬元的匯款截圖給她看。

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沈婦覺得很心動，但還好在匯款前，行員發現「廠商」提供的帳戶，根本沒有金流進出，行員意識到不尋常，並通報警方到場。警員劉亭妤和所長陳孟言抵達現場後，立刻告知沈女這是詐騙集團的常用的投資詐騙，冒充老師騙人，之前在一些鄉下地方也曾出現，目的是為了以老師的身分，取信較為單純又年紀大的被害人。

三分局指出，詐騙集團的招數很多，不論是「久未連絡的親友」或自稱「檢察官、法官」要民眾轉帳，都要提高警覺，絕對不要輕易相信對方，把個資或是金錢交給陌生人。

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