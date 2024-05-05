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導遊赴中收購許願池「瑕疵幣」 到捷運站加值「洗錢」25萬

蔡男拿瑕疵幣去加值機加值。（記者王冠仁翻攝）

蔡男拿瑕疵幣去加值機加值。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/05 12:31

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲蔡姓男導遊，在中國收購投入許願池有瑕疵的50元硬幣，回台後拿硬幣去捷運站票卡加值機加值，再申請退卡退費，藉以「洗錢」；他還找弟弟幫忙，兄弟倆1年多來洗錢25萬元。捷運警察隊清查發現蔡男存入硬幣中，有33枚偽幣，他被警方依特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪送辦。

警方調查，蔡姓男子擔任導遊多年，常帶團到中國觀光，他在中國期間認識回收業者，這些業者專門從許願池等觀光景點，整理出磨損、缺角、生鏽等有瑕疵的台灣硬幣，再以幣值6、7折價格出售。

蔡認為有賺頭，陸續購買50元面額「瑕疵幣」返台，他起先循「正規管道」拿去台灣銀行兌換；由於這些硬幣外觀「慘不忍睹」，銀行要先送驗辨別真偽，每枚50元硬幣鑑定手續費是7元。蔡不想付費，突發奇想，拿這些硬幣去各捷運站票卡加值機儲值票卡，再向站務人員申請退卡退費，以此手法「洗錢」。

不過，台北捷運公司近來清點票卡加值機硬幣，發現部分站體加值機出現大量瑕疵幣遭金融機構無法判別真偽拒收，北捷認為有人搞鬼，通報捷運警察隊。

捷警隊清查各站加值機近1年票卡加值紀錄，發現捷運板橋、西門、江子翠、行天宮等站，從去年2月起，有特定票卡使用人大量投幣加值後再申請退款。警方回溯過往加值紀錄，發現有一名男子曾於今年2月持一卡通在捷運站加值未果並向站務人員反映，警方循線查出他就是蔡男。

捷警隊在今年3月於捷運江子翠站加值機前發現蔡男身影，當下在他身上查扣98枚50元硬幣。警方查出，1年多來蔡經手的瑕疵幣共3974枚，他還找來弟弟幫忙，他弟弟經手1174枚，兄弟倆共洗錢25餘萬元。

捷警隊說，蔡姓兄弟檔經手的瑕疵幣，經送交中央造幣廠進行鑑驗，本月初檢驗結果陸續出爐，蔡經手的瑕疵幣有偽造幣33枚，他弟弟經手的瑕疵幣則沒有偽幣，蔡男因此被警方送辦，他弟弟則幸運逃過一劫。

蔡男拿瑕疵幣加值未果去向站務人員詢問，因此被警方盯上。（記者王冠仁翻攝）

蔡男拿瑕疵幣加值未果去向站務人員詢問，因此被警方盯上。（記者王冠仁翻攝）

警方將蔡男用來洗錢的50元硬幣送驗。（記者王冠仁翻攝）

警方將蔡男用來洗錢的50元硬幣送驗。（記者王冠仁翻攝）

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