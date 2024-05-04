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桃園市51派出所「這樣做」防撞 景福所加碼「防彈」

景福派出所遭槍擊，除了全面改為防彈玻璃，也在門外架起三根H型鋼板直通天花板，阻擋車輛衝撞。（記者謝武雄攝）

景福派出所遭槍擊，除了全面改為防彈玻璃，也在門外架起三根H型鋼板直通天花板，阻擋車輛衝撞。（記者謝武雄攝）

2024/05/04 19:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕警察局桃園分局景福派出所3月發生歹徒持槍掃射案，基隆2月也有歹徒開車衝撞派出所造成警員死亡，桃園警方斥資70萬元在景福所門口加裝鋼梁和防彈玻璃，同時選定全市50處派出所進行防撞工程，預計6月底可完工。

警方說，基隆八堵分駐所2月底發生男子開貨車撞進值班台，導致值班警員身亡，桃園市初步檢討全市109個派出所，其中7個在2樓沒有防撞問題，另外102個在1樓的派出所，排除必須走三層階梯才能到達樓地板的51間派出所，另外沒有階梯或一階、二階的派所共50間（不含景福派出所）列為改善對象。

這50間派出所由各分局進行改善工程，原則上會在門外裝設水泥樁、「ㄇ字型」鋼桿，全部都採取下埋方式增加強度，施經費要247萬元，由各分局設備汰舊換新及修繕等業務項目預算支出，原則上由分局業務費支應，不足處由市警局籌措，6月底可全部完工。

至於景福派出所則是花費70萬元，在大門裝置類似便利商店、全聯門外門，讓大門跟外面有所阻隔，另外詢問警政署意見後，全部玻璃都改裝為3A級防彈玻璃，並包含值班台的防彈玻璃，另外門口以下埋的方式，裝上3條寬度至少20公分的H型鋼板直通天花板，可以防止車輛衝撞。

景福派出所上週開始施工，工人在門口架起綠色圍籬，還用機具在門口台階鑿出3個大洞，還裝設防彈玻璃，在網路上引起熱議，有網友說，「看到鋼筋比手臂還粗，覺得安全性提升不少，全國應統一作法」，但也有網友持不同看法，認為其他縣市只有紐澤西護欄，桃園作法是矯枉過正。

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