台中「叼菸惡男」被醋女友活活燒死 撞死工程師不起訴

李男駕駛租賃車撞死工程師，此案因李男被女友活活燒死，中檢不起訴。（民眾提供）

2024/05/02 16:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年3月12日，駕駛租賃車高速撞死矽品工程師，卻在現場刁菸嘻笑，態度輕佻，被形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，今年4月9日因帶小三被謝姓女友撞見，謝女吃醋潑灑汽油縱火，李男全身燒傷，延至4月13日死亡，李男涉嫌過失致死罪部分，因他在檢察官偵查中死亡，台中地檢署依刑事訴訟法規定，予以不起訴處分。

李男有毒品等前科，是轄區的治安顧慮人口，3月12日上午6時許駕駛租賃車，載著41歲的謝姓女友人，在台中市忠明南路、五權五街口高速行駛，把正在等候紅燈，30歲騎機車的陳姓工程師當場撞飛，附近監視器拍到，李男當時幾乎沒煞車，撞上陳男之後，租賃車還往前衝約20公尺，工程師送醫腦死，家屬於翌日（13日）忍痛拔管。

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死者家屬質疑，李男在車禍現場，顯得事不關己，抽菸又與朋友閒聊談笑，態度顯得輕佻，甚至「叼著香菸」，網友形容他是「叼菸惡男」。

警方調查，李男雖無酒駕跡象，但警方3月13日依過失致死罪，通知他做筆錄時，他承諾到案，卻食言而肥，且拒接警方電話，3月14日警方與檢察官相驗時，警方再度通知他到案，他還是沒到，兩度放檢警鴿子，值日檢察官迅速開出拘票，3月14日晚間由警方到李男位在西屯區的住處，將他拘提到案，依過失致死罪移送中檢，檢方裁定30萬元交保候傳。

不料，事隔不到1個月，李男於4月9日上午8時許，得知34歲的謝姓女友要來，他刻意支開謝女，謊稱機車騎到沒油，要謝女到加油站幫他買汽油，實際上李男是想拖延謝女時間，利用空檔帶另一賴姓女友去買早餐，不料，謝女開著陳姓乾哥的賓士車，比預計時間提早抵達，撞見李男與小三賴女在一起，當場醋勁大發而暴怒抓狂，從車內拿出汽油桶質問李男，進而潑灑汽油引火，李男皮膚68％燒燙傷，4月13日死亡，謝女則涉嫌殺人罪，被台中地檢署聲押獲准。

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李男駕駛租賃車撞死工程師，又兩度放警察鴿子，被警方拘提到案，中檢當時裁定30萬元交保。（民眾提供）

李男（圖右）撞死工程師之後，不到1個月，被女友（圖左）潑灑汽油縱火燒死。（民眾提供）

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