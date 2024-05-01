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「周處除三害」劇照被KUSO 刑事局：查無犯罪事實已簽結

電影「周處除三害」劇照被KUSO改換成政治人物，刑事局調查認為該案無具體犯罪事實，已簽結，亦未接獲著作權人告訴。（資料照，一種態度電影股份有限公司提供）

電影「周處除三害」劇照被KUSO改換成政治人物，刑事局調查認為該案無具體犯罪事實，已簽結，亦未接獲著作權人告訴。（資料照，一種態度電影股份有限公司提供）

2024/05/01 14:30

〔記者邱俊福／台北報導〕電影「周處除三害」中的「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照，被KUSO改換成總統蔡英文等政治人物一事，刑事警察局、北市警局分別接獲檢舉。經刑事局調查，認為該案無具體犯罪事實及其他可追查的具體情資，已簽辦結案，而目前也未接獲著作權人提出告訴。

今年3月間，網路流傳一張「周處除三害」的KUSO劇照，將劇中飾演的「尊者」與兩名護法，在影片中弘法的劇照，頭像改成總統蔡英文、副總統賴清德以及副總統當選人蕭美琴等政治人物，還在圖中標註「台灣價值」4字，放在「抖音」等網媒，因這段劇情敘述邪教、斂財，充滿暴力，被變造的劇照PO網後，立即引起網路熱議。

3月26日，有民眾以電子郵件方式，向刑事局、台北市警局檢舉，指該KUSO劇照根本是利用當紅影片，進行煽惑他人，暴力攻擊總統、副總統，影響他們的人身安全。

刑事局獲報後，初步檢視KUSO劇照，認為並無涉及不法，已於4月12日簽辦結案。刑事局並提醒，民眾於網路社群平台發言，以及發布相關資料應謹慎小心，善加查證來源出處，引用相關資料亦務必詳加求證，避免觸法。

「周處除三害」劇照被KUSO，刑事局查無犯罪事實，已將全案簽結。（記者邱俊福攝）

「周處除三害」劇照被KUSO，刑事局查無犯罪事實，已將全案簽結。（記者邱俊福攝）

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