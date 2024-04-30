2分鐘噴4萬！宜蘭男爆4張罰單沒拍到車牌 質疑警搶業績

林姓駕駛人2分鐘內被開4張罰單，他質疑警方沒拍到車牌號碼就逕行舉發，痛批為求績效不擇手段。（記者江志雄攝）

2024/04/30 17:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣林先生開車行經三星鄉三星路時，2分鐘內被開4張罰單，罰鍰總額超過4萬元，他檢視罰單上相片，質疑警方沒拍到車牌號碼就逕行舉發，痛批為求績效不擇手段。三星警分局回應，有調閱監視畫面當佐證，確認違規行為。

林先生今天向本報投訴指出，3月27日晚間，他在三星鄉三星路7段一處麵攤吃麵，吃完後開著白色轎車回家，全程沒有停車受檢，4月26日竟收到4張罰單，均為警方逕行舉發，他檢視罰單所附相片，拍到的車子畫面相當模糊，也看不到車牌號碼，心中充滿問號。

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4張罰單填寫的違規時間，在3月27日晚間8點43分到45分，違規樣態包括拒絕停車受檢逃逸、車輛起步駛入車道未開啟方向燈、危險駕車、闖紅燈，罰鍰合計4萬2000元。讓他不解的是，開單的張姓警員來自附近大隱派出所，並非當地轄區的福山派出所警員，是否「越區」搶績效啟人疑竇。

三星警分局解釋，事發當天，大隱派出所蕭姓所長及張姓警員到天送埤地區辦案，張員騎乘警用機車返程，在三星路7段發現一輛停在路邊的白色轎車，起步後未打方向燈便駛入車道，向駕駛人揮手示意停車受檢，對方不服攔停加速離去，沿途有闖紅燈等違規情形，事後依行車紀錄器畫面開單舉發。

針對罰單相片中看不到車牌號碼遭質疑部分，警方表示，因轎車車速太快沒有拍清楚，後來調閱事發路段監視畫面確認違規行為，林姓駕駛人若有疑義可向宜蘭監理站申訴，三星警分局將檢具相關事證供監理站裁處。

罰單相片上的車子畫面模糊，也看不到車牌號碼。（記者江志雄攝）

罰單所載違規樣態，有未依規定使用燈光、駛入來車道等等，4張罰單罰鍰總額超過4萬元。（記者江志雄攝）

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