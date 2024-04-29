進口中國「蘇丹紅」辣椒粉 保欣負責人劉慶士遭起訴建請從重量刑

「保欣企業」從中國進口辣椒粉，被檢出含致癌性物質「蘇丹紅」，檢方今日起訴該公司負責人劉慶士。圖為新北衛生局到保欣稽查。 （新北衛生局提供）

2024/04/29 20:12

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區「保欣企業」從中國進口辣椒粉輸入台灣，被檢出含致癌性物質「蘇丹紅」，其負責人劉慶士竟涉嫌把回收的蘇丹紅辣椒粉，轉賣給其他下游業者，新北地檢署今日依違反食品衛生安全管理法等罪嫌起訴保欣公司及劉慶士。

檢方斥責，劉慶士為牟一己之私利枉顧食安與國民健康，其行為令社會大眾飲食健康受到嚴重危害，並引發公眾對辣椒粉與其所製成商品恐慌，行為實屬不該，且他一再辯稱，客戶對於辣椒粉是否含有「蘇丹紅」並不在意，足見其毫無悔意，請法院從重量刑。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，去年10月，劉男自中國輸入13000公斤紅辣椒粉，並於同年12月間，將其中3000公斤賣給小磨坊國際貿易公司，經小磨坊自行將辣椒粉送驗後，竟發現含有「蘇丹色素三號」成份。

小磨坊遂將報告傳給保欣員工，員工將報告轉傳到保欣公司群組，劉慶士看到後仍將被小磨坊退回的3000公斤辣椒粉繼續販售給信實、濟生等公司；後因蘇丹紅風暴擴大，下游業者均將毒辣椒粉紛紛退回給保欣，並由衛生單位和檢警緊急查扣，才未大量流入市面；檢方今年3月間發動搜索，訊後聲押禁見劉慶士獲准，今日則依違反食安法、刑法詐欺等罪嫌起訴劉嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法