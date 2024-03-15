進口蘇丹紅辣椒粉被收押 保欣負責人劉慶士抗告遭駁確定

新北市保欣公司負責人劉慶士涉嫌自中國進口有致癌風險的辣椒粉，被檢方聲押禁見獲准，劉不服提起抗告，高院（圖）裁定抗告駁回確定。（記者楊國文攝）

2024/03/15 20:40

〔記者楊國文／台北報導〕「保欣企業有限公司」從中國進口辣椒粉輸入我國，卻被檢出內含致癌風險的工業原料「蘇丹紅」，新北地檢署日前指揮警方搜索保欣，依違反食品安全衛生管理法等罪將保欣負責人劉慶士嫌聲押禁見獲准，劉不服，提起抗告，高等法院認定劉男犯罪嫌疑重大、也有湮滅證據、勾串證人及再犯之虞，今裁定抗告駁回確定。

高等法院裁定指出，新北地院審理認為，劉慶士涉犯違反食品安全衛生法等罪，犯罪嫌疑重大，足認有湮滅證據、勾串證人及再犯之虞，僅以具保、責付或限制住居等強制處分，不足以確保追訴程序順利進行，有羈押必要，因此將劉男收押禁見，並無違誤或不當，劉男抗告無理由，因此駁回。

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檢方調查，保欣公司自中國輸入辣椒粉販賣，下游業者為求安心，把辣椒粉送驗，赫見含有具潛在致癌性或含有害人體健康的「蘇丹色素三號」（俗稱蘇丹紅），即於2023年12月間，將檢驗結果告知保欣員工，並退還辣椒粉，未料，劉慶士仍把業者退還含「蘇丹色素三號」的辣椒粉，販賣給其他下游業者。

新北地檢署認定劉慶士涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、食品安全衛生管理法第49條等罪，嫌疑重大，有勾串、滅證、反覆實施詐欺犯罪之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准。劉不服，向高院提起抗告。

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