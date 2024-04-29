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慾女硬上羽球社帥哥！強抓下體逼「跟我做一次」挨告判刑

潘女脫掉衣服，再把阿強壓制在床上強脫衣服親吻、用手抓下體說「跟我做愛一次」。（情境照）

潘女脫掉衣服，再把阿強壓制在床上強脫衣服親吻、用手抓下體說「跟我做愛一次」。（情境照）

2024/04/29 11:18

〔記者張文川／台北報導〕台中市潘姓女子加入羽球社團，認識身高近180公分的帥氣男子阿強（化名），前年以送球拍為由將阿強騙進房內，先自己脫掉衣服，再把阿強壓制在床上強脫衣服親吻、用手抓下體說「跟我做愛一次」，阿強奮力抵抗逃離後報警；一、二審法官都認為，潘女身材中等，阿強身上有紅腫傷勢，且潘女承認欲與阿強做愛，認定她獨犯強制性交未遂罪屬實，判決1年7月定讞。

判決書指出，潘女與阿強同屬羽球社團成員，並非男女朋友，2022年5月11日深夜10時許，潘女以要贈送羽球拍為由，邀請阿強到她的住處，阿強進房間後，潘女先自己脫去上衣，再用手將阿強頸部環勾倒至床上說「跟我做愛一次」，以身體壓制阿強，阿強一再表示拒絕及制止，潘女仍執意親吻阿強胸部和腹肌，又隔褲撫摸阿強下體，阿強奮力抗拒喝叱，並趁隙離開，報警提告妨害性自主。

台中地院依強制性交未遂罪判刑1年7月，潘女上訴台中高分院，辯稱當時阿強沒有抗拒親吻，律師辯護說阿強身高將近180公分，身型相對嬌小的潘女無法壓制他。

阿強對過程記憶深刻，並為之憂鬱多時而去看診，他指控潘女勾住他脖子拉到床上，撲壓在他身上親臉，強脫他上衣，他雙手交叉護在胸前抵抗，潘女仍親吻他肚子與胸部，再用右手抓住他下體，他捲曲雙腳抗拒並喝斥「不要這樣」。

阿強說，潘女有點崩潰、生氣的質問「為什麼不跟我做愛」？他強行開門離去，事後潘女傳簡訊說，「對不起，我今天失態了，希望不要在意」。

二審依據雙方事後的對話錄音，且參酌潘女雖非特別壯碩，但也非瘦弱身型，屬中等身材，阿強腋下等處確實有紅腫傷勢，潘女也承認當下「我有要求阿強跟我做愛一次，只有想而已」，顯示她有強制性交犯意，駁回上訴。最高法院亦駁回，全案確定。

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