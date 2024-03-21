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貿易商6度恐嚇脅迫性侵2酒店妹還硬塞假陽具 重判12年半定讞

台北市黃姓貿易商暴力威脅酒店妹交往、性侵，6案合併判應執行12年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

台北市黃姓貿易商暴力威脅酒店妹交往、性侵，6案合併判應執行12年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

2024/03/21 12:07

〔記者張文川／台北報導〕台北市黃姓進出口貿易商2年前與離職酒店妹交往，女方欲提分手，黃男竟拳打腳踢、威脅恐嚇、強迫繼續交往，並4度強行性交；黃男隔月又持利剪架住另一名被他帶出場的酒店妹脖子，2度強制性侵，還硬塞假陽具進入她私處。

二審高等法院依4件強制性交罪各判5年至6年，又依2件攜帶凶器強制性交罪各判7年6月、7年8月，6案合併應執行12年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃男2021年至酒店消費時認識一名酒店妹，隔年她離職後，9月底與黃男交往，交往1個多月她就因個性不合而提分手。

但黃男不願意分，10月下旬毆打她且強制性交得逞，4天後2人再次爭吵，黃男反鎖房門，拿剪刀在她臉龐遊走，稱要淋酒精在身上和她同歸於盡，對她拳打腳踹，還用手機充電線勒住她脖子，逼迫她答應繼續交往才罷手。

11月初酒店妹留宿在黃男住處，黃男恐嚇「我知道妳家在哪裡，隨時可以傷害妳家人」，再次威逼強制性交，同月5日她傳微信給黃男表達分手決意，黃男假意同意，數天後以要接洽生意合夥人為由約她至他家碰面。

不料見面後，黃男揚言已找黑衣人到她家門口，若不復合就有人會受傷害，再次性侵控制行動軟禁2天，被害人匯給他27萬元，並同意會再回來才獲釋；同月14日再次遭黃男威脅性侵。被害人傳訊息向母親求救，其父母至黃男家才將她帶走去報警。

另名酒店妹指控，2022年12月25日在酒店接待黃男，黃男藉口身體不舒服，要求她送他回家，到家後黃男卻反鎖房門，持2把利剪架住她的脖子，恐嚇「不可以發出任何聲音，不是妳死就是我死」，性侵得逞，還持情趣假陽具硬塞她下體。

隔天黃男又到酒店點她出場，酒店妹害怕他有黑道背景而仍赴約，再次遭持剪刀脅迫性侵，她趁隙用手機傳訊向經紀人求救，經紀人報警才獲救。

一審將各罪合併量處7年6月，但認定其中3件無罪，檢辯皆上訴；二審高等法院認定黃男皆有罪，A女部分依4件強制性交罪各判5年、5年、5年6月、6年，另有可易科罰金的傷害罪6月、強制罪4月；B女部分，依攜帶兇器強制性交罪2罪，各判7年6月、7年8月。不得易科的6次性侵罪，合併應執行12年6月。

最高法院認同二審判決，駁回黃男上訴定讞。

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