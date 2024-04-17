毒梟買通基隆港物流公司員工 偷剪封條運走大麻被訴

男子陳皇志為首大麻運毒集團欲走私183.54公斤、市值台幣3.2億元大麻入境，基隆地檢署溯源瓦解陳男等8名運毒成員，今天將陳等人起訴。（記者林嘉東翻攝）

2024/04/17 16:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕以男子陳皇志為首的走私大麻集團，趁一只40呎進口貨櫃卸運在東岸碼頭等待儀器檢查前，勾結基隆港東岸聯興物流公司巫男等3名員工剪斷鉛封條，偷走夾藏在貨櫃的10箱大麻闖關入境；檢調獲知後攔截另一批183.54公斤、市值台幣3.2億元大麻，溯源瓦解陳男等8名運毒成員，今（17）日將陳等人依涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品等罪起訴。

檢調調查，男子陳皇志為首運毒集團去年10月間利誘聯興物流公司巫男、劉男、張男等3名員工，趁東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前等待時間，以剪掉貨櫃封條方式，將夾藏在貨櫃內的10箱貨物偷出，成功走私入境。

請繼續往下閱讀...

法務部調查局航業調查處基隆站獲知後，報請基隆地檢署檢察官李國瑋指揮航基站、基隆港務警察總隊、保安警察第三總隊、新北市警汐止分局等單位共組專案小組全力偵辦。

關務署基隆關員去年12月間發現，之前申報進口10箱貨物的鄭姓貨主，又從泰國申報另一只40呎貨櫃來台；經開櫃查驗，嚇見櫃內夾藏183.54公斤、市價台幣3.2億元大麻，因而認定之前被偷走的10箱不知名貨物就是大麻。

檢調陸續傳喚10箱大麻被偷走當天值班的巫姓、劉姓與張姓員工後查出，張男負責把風、巫男、劉男動手破壞貨櫃封條，將10箱大麻搬上張姓男子駕駛的貨櫃車頭內藏放，躲避港警查緝，成功闖關入境。

張男運出10箱大麻後，交給彭姓男子再轉交給陳皇志，陳男食髓知味，再找鄭男協助報關，自泰國走私183.54 公斤大麻，夾藏在貨櫃中闖關，欲再以相同手法走私大麻入境，幸好因檢方已經先行查扣該批大麻，陳男等人才無法偷走毒品。

基隆地檢署今天偵結全案，將陳男、鄭男、巫男、劉男、張男、彭男等8人依涉犯運輸第2級毒品及懲治走私條例私運管制物品進口等罪提起公訴，並將在押的陳男等人移審至基隆地院。高檢署今天上午在「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數記者會」中，特別邀請李國瑋到場簡報破案經過，深獲行政院長陳建仁肯定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

基隆地檢署檢察官李國瑋（左）今天上午在「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數記者會」中，向行政院長陳建仁（右3）、法務部長蔡清祥（右2）等人簡報。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法