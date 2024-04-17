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虐童7年 美語補習班女負責人判2年4月今發監

林女今已向台北地檢署執行科報到發監執行。（記者錢利忠攝）

林女今已向台北地檢署執行科報到發監執行。（記者錢利忠攝）

2024/04/17 12:10

〔記者錢利忠／台北報導〕知名美語教學體系補習班負責人林漢凌，被控虐童長達7年，一審依妨害幼童發育罪判林女3年10月徒刑；林女上訴，二審考量男童的部份傷勢無法證明是由林女造成，撤銷改判2年4月，今年2月經最高法院駁回上訴而定讞，林女今已向台北地檢署執行科報到發監執行。

2006年，兩歲半的男童赴補習班上學後，被凌虐長達7年，招數包括壓頭塞進裝滿冷水的水桶、跨椅懸空的「桂河大橋」、「人體風火輪（抓住雙腳、頭下腳上旋轉）」等；男童另因母親在醫院上班，被林女指「手上有病毒，尿尿有細菌」，除逼他全天戴口罩、坐在教室外，還被禁止喝水、吃飯、上廁所，甚至被逼吃有黴菌絲的發霉點心，以及遭辣椒水噴臉、被迫穿女裝等。

一審採信男童說法，批林女身為經營者，本應對兒童教養、照顧有較高專業能力與耐心，竟施虐男童，直到男童國小三年級上學結束，不再赴補習班就讀才告終，林女犯後否認犯行，合議庭審酌其犯後態度不佳，判她3年10月徒刑；另同被認定虐童的金姓、劉姓等2名老師，則分別判刑6月、均可易科罰金18萬元，其中，金女因認罪並達成和解，獲緩刑4年，以啟自新。

二審高等法院考量男童的部分傷勢，無法證明是由林女所造成，且林女願意賠償20萬元，此金額雖未與被害人達成一致，但經審酌一切情狀後，撤銷改判刑2年4月，全案經最高法院駁回上訴而確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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